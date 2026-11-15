El comediante británico Russell Brand fue trasladado el viernes desde la prisión HMP Wandsworth, en Londres, a la HMP Littlehey, en Cambridgeshire, una de menor seguridad que cuenta con actividades de yoga, origami y un campo de fútbol de césped artificial, entre otras ofertas recreativas. La información fue reseñada por The Sun.

El lunes pasado, el artista de 51 años fue sentenciado por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. El traslado se da a menos de una semana en el centro penitenciario de mediana seguridad (categoría B).

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El nuevo centro donde se encuentra el actor, de categoría C (media-baja seguridad) cuenta con numerosas instalaciones que van desde dos pabellones deportivos y celdas individuales, hasta una liga de fútbol y un coro.

De acuerdo con TMZ, también dispone de una instalación cerrada y climatizada para practicar la variante bajo techo de “bowling” sobre el césped. El portal de farándula resaltó que, si bien permite visitas, no concede el privilegio de espacios para encuentros íntimos, siguiendo la norma del sistema penitenciario británico, que no contempla espacios privados para este tipo de encuentros en ninguna prisión, sin importar la categoría.

11 Fotos Mira las fotos de la sentencia.

Brand, quien ha sostenido que no cometió ningún delito, tendrá que cumplir como mínimo 7 años antes de acceder a la prisión condicional, de acuerdo con The Associated Press. La agencia de noticias agregó que “el comediante fue declarado culpable de violar analmente en 2009 a una admiradora de 21 años a la que conoció después de un espectáculo en el Hammersmith Apollo de Londres; de besar y manosear a una empleada de Capital Radio en un pasillo de la emisora en 2005; de tocar los pechos de una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del Soho en 2004, y de agredir sexualmente a una empleada de Channel 4 durante una grabación en 2009, a quien le pidió un masaje”.