Atesora su experiencia como presentadora radial en SalSoul. Por eso tomar la decisión de no renovar su contrato como talento para este 2022 le resultó difícil.

Saritza Alvarado confiesa que reflexionar sobre las prioridades a tener en cuenta para este nuevo año la motivó a optar por dejar sus funciones en el espacio El bollete, que moderaba junto con Javier Bermúdez y Alexis “Yogee” Rodríguez. Compartir más tiempo con su hijo, Adrián, de 4 años, y extender el alcance de su compañía Hablandología, dirigida a brindar talleres de proyección personal, pesaron en su determinación.

“La pasé increíble”, confesó con una amplia sonrisa. “El público se portó conmigo maravillosamente, mis compañeros, la química, de verdad que logramos una fórmula que queríamos”, sostuvo complacida, y manifestó cuánto analizó su decisión.

“Dejar a mis compañeros fue bien difícil. Yo tenía 60 días antes para notificar, porque si no, el contrato se renovaba, y hasta la noche antes, hasta las 10:45, yo recuerdo sentada frente a la computadora, ‘¿le doy o no le doy send a la carta?’, ‘¿la envío o no la envío?’, porque yo creé una química muy buena con mis compañeros”.

A pesar de la nostalgia, la también empresaria prefirió enfocarse en lo que amerita unas atenciones principales en su vida.

Asegura lo pensó mucho antes de anunciar que dejaría el espacio en el que laboraba con “Yogee” Rodríguez y Javier. ( Facebook )

“Como que me estaba perdiendo mucho tiempo de mi niño. Yo lo dejaba en la escuela a las 7:00 de la mañana, y venía llegando a mi casa de 7:30 a 8:00 de la noche. Prácticamente, cuando llegaba, él ya estaba durmiendo, y no tenía ese tiempo como para dedicar, sentarme a estudiar con él, quizás llevarlo a una clase de soccer”, lamentó. “Eso y otros proyectos que todavía no he podido aterrizar me ayudaron a tomar la decisión”.

La muerte de su padre, Luis Alvarado López, a finales de diciembre, abonó a confirmarle que tomó la determinación correcta. “Ya cuando papi falleció, fue como una perspectiva diferente de las prioridades que tengo en mi vida, que realmente quiero”, analizó. Alvarado López perdió la vida en en su finca en Cidra cuando quedó pillado por su auto contra una estructura de madera. Valorar aún más cada instante junto a los suyos, cobró mayor valor para la animadora.

“Mi papá tenía 79 años, pero era un hombre literalmente lleno de vida”, dijo con admiración. “Había acabado de construir su casita para pasar sus últimos años. La había puesto bien linda para que nosotros pudiéramos estar ahí. Él estaba con muchos planes todavía, quería ser el mejor abuelo para mi hijo. Lo visitaba todos los días, jugaba con él”, recordó la cayeyana.

“Son cosas que pasan. Fue un accidente, dándole comida al perrito que tenía allí (en la finca). Estamos más unidos que nunca tratando de sobrellevar día a día porque no es fácil”, añadió Saritza, quien cuenta con cuatro hermanas. Don Luis también fue padre de un varón, que perdió la vida en 2016. “Fue un accidente. Mi hermano estaba lleno de vida también. Era joven, guapo, trabajador”, describió. El hombre falleció como resultado de la intoxicación por monóxido de carbono de un generador eléctrico.

Saritza el día de su boda. A la derecha, su papá, quien falleció semanas después del enlace. ( Suministrada )

Saritza, quien a principios de diciembre contrajo nupcias con su compañero sentimental por seis años, Anthony Rivera Díaz, en una boda doble con su hermana Zuleika y su pareja Elionay Imbert, siente consuelo al rememorar la alegría de su padre en ese día especial.

“Él se la disfrutó tanto, de verdad”, valoró. “Yo quería verla a ella casarse y llegar al altar, y se dio la oportunidad de casarnos juntas y que mi papá nos pudiera llevar al altar, creo que eso fue lo más hermoso”.

Con mucho taller

Hace más de una década que la empresaria se dedica a brindar talleres de proyección personal y el arte de hablar en público. Para este 2022, a través de Hablandología extiende los servicios que ofrecía a nivel grupal, para brindarlos también en carácter individual.

“Llevo 12 años ofreciendo talleres de hablar en público, de proyección, de perder los miedos a la hora de hablar frente a las cámaras. Hoy en día, con tanta competencia que hay en el mercado y las redes sociales, quien mejor habla, gana”, afirmó la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, quien cuenta con un bachillerato en comunicaciones y una maestría en relaciones públicas.

“No le estaba dedicando mucho tiempo, pero ahora estoy abriendo la oficina para dar consultoría privada. Me lo habían pedido. Me habían hecho muchos acercamientos. Es la primera vez que lo voy a ofrecer personalizado porque la gente me lo ha estado pidiendo. Le da la oportunidad a la persona de evaluar, de ver el progreso de la persona, y eso me encanta”, expuso la creadora de la página web habladologia.com, donde detalla los servicios, y reiteró que “no importa la profesión que tú ejerzas, hablar bien te va a ayudar”.