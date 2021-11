La presentadora y periodista Saudy Rivera regresa estrenando su podcast “Saudy TVE” el lunes, 15 de noviembre, y se podrá ver por YouTube a las 8:00 p.m.

“Estoy muy entusiasmada con este nuevo proyecto porque me permitirá mostrar otro lado de mí como profesional y por otro lado voy a estar más cerca de todos mis seguidores. Les prometo que el vídeo podcast va a ser uno muy divertido y activo ya que voy a contar con público invitado, siendo la primera en hacerlo de esta forma, lo que añade un toque muy especial brindándole a los fanáticos más fieles la oportunidad de conocer y hacer preguntas a los invitados”, expresó mediante comunicado de prensa.

El primer invitado del podcast “Saudy TVE” es Rocky “The Kid”, quien confesó que vendrá con declaraciones reveladoras y únicas como nunca lo han escuchado antes. Rocky abrirá su corazón para dialogar sobre su vida y todas sus experiencias de éxitos, fracasos, frustraciones y travesuras en los aproximadamente 30 años que lleva en la radio. Además, le contará a Saudy sobre su paso por la television, y si regresa.

“Ya tenemos en agenda a grandes artistas y figuras, como también a deportistas de alto calibre que han puesto a nuestro país en alto y a personas de interés. A todos los que les he extendido la invitación se darán cita conmigo para participar de esta nueva y divertida aventura”, añadió la conductora.

Por último, Rivera reveló que compara esta oportunidad como la renovación de las revistas. “Se fue el papel y llegó lo digital, pero esa intimidad de entrevistar one on one a un artista o figura ahora la compartes visualmente y está logrando resultados muy significativos porque ya no hay barreras, y los usuarios pueden conectarse desde cualquier parte del mundo con el dispositivo de su preferencia. Por eso, la idea de añadirle público, fiel fanático al momento, estoy segura que hará del vídeo podcast ‘Saudy TVE’ uno especial y diferente”.