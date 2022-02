La presentadora Saudy Rivera siente gran entusiasmo ante la oportunidad de unirse al equipo de trabajo del programa radial Nación Z para ser una voz en los asuntos políticos y sociales que conciernen al país.

“La misión es que no nos cojan de tontos a nosotros. Nuestro objetivo va a ser este hablar las cosas claras para que todo el mundo entienda por qué pasa y cómo se pueden evitar, y qué es lo justo y lo injusto basado en la justicia social”, adelantó sobre sus funciones en el programa que, a partir de este jueves, estará a cargo de moderar, y que también cuenta con las intervenciones del analista político y profesor Jorge Suárez y el licenciado Eddie López. Nación Z se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 a.m. por Zeta 93 y Mega TV.

PUBLICIDAD

“Voy a ser la voz de la gente, pensar como la gente, escuchar como la gente, preguntar como la gente. Me llena de gran satisfacción porque yo creo que es el momento preciso y el momento más necesario porque es cuando más la gente está volviendo a mostrar interés en los asuntos políticos, en los asuntos de gobierno, y creo que lo que hacía falta era volumen a esas voces. Yo estoy 300% convencida de que yo voy a ser ese volumen”, afirmó convencida la expanelista del desaparecido programa Dando candela.

La comunicadora agradece el apoyo de sus compañeros en el estudio.

“Cuento con el apoyo de dos maestros, dos veteranos en asuntos públicos y en asuntos de gobierno que llevan mucho tiempo en el concepto del programa y que le van a dar a la gente lo que la gente siempre ha querido, las preguntas correctas y respuestas reales, lo que nos mueve como país. Me siento flanqueada con dos maestros”, resaltó con una amplia sonrisa. “Me brindan mucha seguridad y mucha confianza”.

El analista político Jorge Suárez destacó ver en la presentadora un acierto para el espacio radial, en especial para abonar a explicaciones en un lenguaje más sencillo. “Saudy y yo nos conocemos hace muchos años y la química existe”, enfatizó. “Traer a Saudy al programa me parece que es un punto de aterrizar lo que la gente muchas veces piensa y que no dice. Saudy ha utilizado la frase de que ella quiere darle volumen a lo que la gente piensa. Me parece que es lo correcto porque la figura de Eddie y mía analiza, explica, modula lo que muchas veces es difícil de explicar desde el punto de vista gubernamental. Saudy puede añadirle puntos para aterrizarlo”, dijo el también profesor universitario.

Del mismo modo, Eddie López manifestó ver en su nueva compañera de trabajo a un recurso valioso al analizar la problemática que aqueja al País.

“Desde los tiempos de Dando candela, Papeleta rosa y De noche con Saudy, siempre tenemos segmentos y la dinámica está ahí, y la confianza”, dijo. “Muchas veces aun tratando de hablar de un tema de manera sencilla para que se entienda, al utilizar el lenguaje técnico dificulta la comprensión, y sé que eso va a ser algo en lo que Saudy va a ser integral, en poder, como dice Jorge, aterrizarlo de una manera de crear esta indignación en algunas instancias, en otras, un sentimiento de identificación, de las personas que nos están escuchando”.