La empresa Spanish Broadcasting System celebra con entusiasmo los resultados de la encuesta Nielsen correspondiente a septiembre de 2023.

“Estamos muy contentos con los resultados. Contamos con los presentadores radiales de más destaque no solo en Puerto Rico sino a nivel internacional. Nos ocupamos de escuchar a nuestros seguidores para poder complacerlos en lo que quieren escuchar y ver, y así brindarles la mejor música y contenido”, manifestó por escrito Rogie Gallart, director de programación de La Nueva 94 FM, La Mega 106.9 FM y Estereotempo 96.5.

Por su parte, el programador de Zeta 93 FM, Marcos Rodríguez “Cacique” sostuvo que “seguimos trabajando duro para brindar una programación robusta que incluya música y programas. Nación Z sigue luciendo muy bien en las encuestas, y La Manada de la Z ya tiene el respaldo en tan solo 1 año. El 17 de marzo de 2024 venimos fuerte con el 40 aniversaro del Día Nacional de la Zalsa, en donde miles de personas de varios países celebrarán la mejor música tropical que solo Z93 FM puede brindar”.

Según SBS, la emisora urbana La Nueva 94 FM logró nuevamente ocupar la posición número 1 en Personas 18-34, 18-49 y 25-54, categorías y edades fundamentales para la toma de decisiones de los clientes en sus estrategias de marketing. Esto demuestra que prácticamente todas las audiencias los siguen a niveles generales. El programa “El Despelote”, que se emite de 5 am a 11 am y que es presentado por los líderes de todos los programas matutinos, Rocky The Kid, Burbu y Giga ha alcanzado la supremacía en la mayoría de los demográficos. Por otro lado, el programa “El Reguero”, liderado por los influyentes presentadores y comediantes Danilo Beauchamp y Alejandro Gil, están de fiesta de 3:00 pm a 7:00 pm, logrando la posición número 1 en Personas 12+, 18-34, 18-49.

“El Circo de La Mega” se mantiene sólido en la segunda posición en el horario de 6 am a 10 am. Mientras que “Los Reyes De La Punta”, presentado por Molusco, Pamela y Alí de 3:00 pm a 7 pm, lideran las encuestas en las Personas de 25-54.

Mientras, Zeta 93 FM, la emisora oficial de los salseros y amantes de la música tropical, bajo la dirección de programación de Marcos Rodríguez, conocido como “El Cacique,” logró posicionarse en el número 1 en varias categorías de audiencia masculina, incluyendo edades de 18+, 25+, 35+, 45+, 55+, y el grupo etario de 45 a 64 años. El programa “Nación Z” que se transmite de lunes a viernes de 6 am a 10 am por Zeta 93 FM, ha alcanzado la posición 1 en las categorías de hombres de 18+, 25+, 35+, 45+, 55+, y hombres de 45 a 64 años. Dentro de “Nación Z,” el espacio “Nación Z Nacional con Leo Díaz”, que se emite de lunes a viernes de 8 am a 10 am, se ha colocado en la posición #1 en Personas 12+ y ha obtenido la posición #1 en Hombres 18+, 25+, 35+, 45+, 55+, y #1 en Hombres 45-64 con un 12.3 de share, superando a WKAQ 580. Néstor Rodríguez, también conocido como “El Búho Loco,” un influyente internacionalmente reconocido en la salsa, ha mantenido su turno radial en la posición número 1 de lunes a viernes de 10 am a 3 pm. Es importante destacar que todos los hombres en las categorías de 18+, 25+, 35+, 45+, 55+, y #1 en Hombres 45-64 prefieren escuchar y conversar con “El Búho Loco.” El programa “La Manada de La Z,” integrado por los influyentes Bebé Maldonado, “El Cacique,” y Aniel Rosario, celebró recientemente su primer aniversario en el aire. El programa, que se transmite de lunes a viernes de 3 pm a 7 pm, ha logrado posicionarse en la posición #1 en Hombres 45+ y 55+, así como #1 en Hombres 45-64 con un impresionante 14.7 de share, superando a todas las emisoras.

La recién relanzada cadena radial Estereotempo 96.5 va pisando fuerte, colocándose en la posición número 3 en muy poco tiempo y recibiendo el apoyo de las Mujeres entre las edades de 45-54 y Mujeres de 50-54.