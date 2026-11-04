La famosa cantante Mariah Carey anunció oficialmente este fin de semana su “descongelamiento” para darle la bienvenida a la temporada navideña.

A través de un video que la muestra en un escenario con un “look” entre rockero y “punk”, la artista mostró la culminación del Día de Halloween y la transición a una de las épocas festivas más esperadas del año. Tras una cuenta regresiva que marca el inicio del 1ro de noviembre, se muestra cuando el bloque de hielo donde “permanece” se deshace al icónico grito “It’s Time!”. La cantante aparece de rojo y blanco al tope de un gigantesco árbol de Navidad, en un entorno nevado.

En los años recientes la galardonada intérprete celebra desde principios de noviembre, con su clásico “All I Want for Christmas Is You” el inicio de la temporada navideña, más allá de quienes debaten que debería ser luego de la celebración del Día de Acción de Gracias.

La “tradición” de Carey comenzó en 2019 con el éxito que lanzó en 1994, que supera las millones de reproducciones en las plataformas digitales de música. La canción logró por primera vez el top 10 del Billboard Hot 100 en 2017. En 2019 llegó al número uno, y en 2021 se convirtió en el primer sencillo navideño en recibir la certificación de diamante por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).