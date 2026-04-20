La presentadora Shalimar Rivera logró impresionar durante su participación en el evento de fisiculturismo Puerto Rico Masters Pro que se celebró el sábado en el Centro de Convenciones de San Juan.

Sonriente y luciendo un bikini azul en tonos metálicos, los visuales muestran la transformación física de la también exreina de belleza, quien se alzó con el título de Miss Piel Canela en 2001. La también modelo compartió en sus redes sociales que ganó premios en las categorías en las que compitió, aunque no detalla cuáles.

La prestigiosa competencia Puerto Rico Masters Pro, afiliada a la IFBB Professional League, incluye varias categorías como “Physique, Figure”, “Bodybuilding” y “Bikini” para hombres y mujeres.