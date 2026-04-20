Paola M. Burgos Díaz, representante del pueblo de Cayey, se alzó con el título de Miss Teen World Puerto Rico 2026 durante la gran final celebrada ayer, domingo, en el Teatro Municipal de Cayey.

La nueva soberana, de 18 años y estudiante de Biología en la UPR de Cayey, se destacó entre un grupo de 22 candidatas provenientes de distintos pueblos de la Isla en la edición número 22 del certamen. Burgos Díaz logró impresionar “al jurado en las distintas competencias de la noche que incluyeron traje de baño, traje de gala y pregunta final”, detalla el comunicado de prensa.

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Con este triunfo, la nueva soberana tendrá la responsabilidad de representar a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Teen Mundial 2026, que se celebrará del 19 al 26 de julio en El Salvador.

“Este triunfo representa un sueño hecho realidad. Hoy asumo este título con mucho orgullo y con el compromiso de llevar el nombre de Puerto Rico en alto, inspirando a otros jóvenes a creer en sí mismos y luchar por sus metas”, expresó la nueva reina.

Unas 13 candidatas lograron entrar al cuadro de finalistas, de las cuales se coronaron más reinas para representar a Puerto Rico en distintos certámenes internacionales.

Entre los reconocimientos otorgados durante la noche figuraron el de Miss Teen Guaynabo, Sofía Montalvo, quien obtuvo el premio de Piel Más Hermosa. El Premio Natasha Maisonet recayó en Miss Teen Bayamón Gerriana A. Barradas. Reynelis Rosado, Miss Teen San Germán, fue reconocida como Mejor Figura. Camila Figueroa, Miss Teen Mayagüez, recibió el premio de Fotogenia,

La despedida de la reina saliente, Alondra Díaz, se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la velada, asevera la nota de prensa.

El jurado para la selección de la nueva reina estuvo a cargo de Zashely Alicea (Miss Universe Puerto Rico 2025), Génesis Dávila (modelo y empresaria), Maydelise Columna (Miss Intercontinental 2010), Dr. Guillermo Colón Colón (medicina primaria y estética), Dra. Mireily Martínez (dentista), Norwill Fragoso (actriz y comunicadora), Gisela Asencio (Fashion Icon y filántropa), Erik Negrón (motivador y tallerista) y Gabriel Román (presidente de Miss Grand Paraguay y fundador de Miss Teen Continental).

El certamen contó con la animación de Nicole Chacón y Luis Daniel Rosario. El cantante Cristian Diana, primer finalista de la reciente edición de “Objetivo Fama”, estuvo a cargo del toque musical.

“Nos llena de orgullo celebrar 22 años formando jóvenes líderes en Puerto Rico. Más allá de una corona, este certamen es una plataforma de crecimiento, disciplina y propósito, y estamos seguros de que nuestra nueva reina realizará una representación extraordinaria a nivel internacional”, expresó Carlos Figueroa, director del certamen, mediante la comunicación escrita, que mencionó el compromiso de la organización “con el desarrollo integral de la juventud, destacando no solo la belleza, sino también el talento, la disciplina y el liderazgo de las participantes”.