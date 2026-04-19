Rebeca Alvarado se convirtió en la primera participante en ser eliminada de la cuarta temporada del “reality show” “Revelación Moda”. El programa transmitido por TeleOnce, que busca descubrir a la próxima estrella de la moda en Puerto Rico y el Caribe, celebró anoche la primera gala de su cuarta temporada.

El reto inaugural puso a prueba la creatividad de los participantes, quienes debían diseñar un vestido utilizando las prendas que llevaban puestas sus compañeros al momento del estreno, detalla el comunicado de prensa. La dinámica exigió ingenio, rapidez y una visión clara de diseño.

El jurado destacó como mejores de la noche a Steven Picón, Samson Arocho e Isaac Molina, quienes obtuvieron cinco puntos cada uno. El ganador de la gala fue Jean Carlos de Jesús, quien logró imponerse con su propuesta.

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Por otro lado, Rebeca Alvarado, del municipio de Aibonito, se convirtió en la primera eliminada de la temporada al no convencer al jurado con el diseño y la ejecución de su pieza.

De cara al segundo reto, los participantes deberán interpretar el ADN de reconocidas casas de moda internacionales, quedando asignados de la siguiente manera:

Chanel – Isaac Molina

Dior – Jennifer Crespo

Versace – Samson Arocho

Balenciaga – Steven Picón

Gucci – María Alejandra

Valentino – Edrix Casillas

Alexander McQueen – Antonio Astacio

Dolce & Gabbana – Carlos Javian

Yves Saint Laurent – Jean Carlos de Jesús

La primera gala contó con la participación del mentor y jurado invitado Marcos Carrazana, junto con los jueces Julio Núñez, la stylist y socialité Claudia Madrid, y el diseñador Eddie Guerrero.

Para la segunda gala, el mentor y jurado invitado será el diseñador David Antonio.

La exreina de belleza Kiara Liz Ortega está encargada de moderar la competencia de moda. El público puede seguir todas las incidencias de la competencia a través de las plataformas digitales @revelacionmoda y sintonizar el programa cada sábado a las 7:00 p.m. por TeleOnce.