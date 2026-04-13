El reality show “Revelación moda”, que busca descubrir a la próxima estrella de la moda en Puerto Rico y en el Caribe, estrenó este fin de semana su cuarta temporada a través de TeleOnce. El programa cuenta con 10 diseñadores que medirán fuerzas y completarán retos para convertirse en la próxima revelación de la moda puertorriqueña y del Caribe.

En el programa del sábado, la audiencia pudo conocer de cerca a los participantes, sus historias, vivencias y pasión por la moda, destaca el comunicado de prensa. Además, se presentó el jurado, los mentores y los colaboradores que los apoyarán durante esta jornada.

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El director editorial de Pride Magazine, Julio Núñez, la stylist y socialité Claudia Madrid, y el diseñador Eddie Guerrero, tendrán la encomienda de calificar las ejecutorias y los diseños de los participantes cada semana.

La exreina de belleza Kiara Liz Ortega está encargada de moderar la competencia de moda. Con su carisma y vasto conocimiento de moda, acompañará a los noveles diseñadores en este desafío televisivo.

El reto de esta semana consistirá en diseñar un vestido desde cero, utilizando únicamente la ropa que lleva puesta su compañero durante el primer episodio. El mentor y jurado invitado será el diseñador Marcos Carrazana.

El programa se transmite los sábados a las 7:00 p.m. El público podrá seguir todas las incidencias de la competencia a través de las plataformas digitales @revelacionmoda.