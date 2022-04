Las principales salas de espectáculos en la Isla vuelven a exigir el uso de mascarrillas, luego que así lo ordenara el Gobernador para implementarse de forma inmediata en todo evento que reúna a más de 1,000 personas.

Los próximos eventos son el concierto de la cantante Ana Torroja este viernes en el Coca Cola Music Hall y el del cantautor Juan Luis Guerra este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Como siempre hemos dicho, la situación del COVID es una que cambia día a día y nosotros estamos preparados para hacer los ajustes que sean necesarios, conforme a las instrucciones que emita el Departamento de Salud o el señor Gobernador por virtud de alguna orden ejecutiva”, expresó esta mañana en WKAQ la directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, Mariela Vallines. El Distrito de Convenciones abarca el Coliseo de Puerto Rico, el Coca Cola Music Hall y el Centro de Convenciones.

“Así que en ese sentido acatamos de inmediato el mandato del uso de mascarillas en eventos multitudinarios con más de 1,000 personas y arrancamos ya en ánimos de cumplir, como siempre hemos hecho”, sostuvo la ejecutiva.

A esta medida se suma el protocolo preestablecido por estos venues, el cual exige que las personas deben tener las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para asistir a los eventos, y quienes no estén vacunados o no hayan completado las dos dosis, deben presentar un resultado negativo de no más de 72 horas.

El Instituto de Ciencias Forenses realiza las pruebas en las instalaciones donde se llevan a cabo los eventos.

Jetppeht Pérez De Corcho Morgado, gerente del Centro de Bellas Artes en Santurce, igualmente indicó que vuelva la exigencia del uso de mascarillas en cualquiera de las salas. Este fin de semana estrena la comedia “El casi casi Primer Damo” con Luisito Vigoreaux en la Sala de Festivales.