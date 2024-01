A poco más de una semana para que se cumpla el término otorgado por el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se completen las solicitudes o requrimientos relacionados al descubrimiento de prueba escrito en la demanda civil presentada por el artista Ricky Martin contra su sobrino Dennis Sánchez Martín, este presentó una moción peticionando la renuncia de su abogado, el licenciado Michael Corona.

De acuerdo con el documento a manuscrito, el demandado alega que hubo un “rompimiento insanable de confianza” en la relación de abogado-cliente.

“Honorable juez mediante esta moción solicito la renuncia inmediata del licenciado Michael Corona por un rompimiento insanable de confianza en nuestra relación abogado-cliente. Por otro lado, le solicito la extensión del descubrimiento de prueba escrito que vence el próximo 16 de enero, para que mi próxima representación legal pueda usarlo con efectividad”, establece la moción con fecha de hoy.

Michael Corona asumió la representación legal de Dennis Sánchez Martín en marzo del 2023 en momentos en que el tribunal analizaría si el joven estaba capacitado para autorepresentarse.

El pasado 18 de diciembre, en una vista de estatus por videoconferencia, el juez Arnaldo Castro Callejo advirtió a las representaciones legales del cantante como del sobrino que tendrían hasta el martes, 16 de enero, para finiquitar cualquier solicitud relacionada al descubrimiento de prueba escrito para que no se siga “fraccionando” esa etapa del proceso.

El juez, asimismo, indicó que el término para el descubrimiento de prueba sería el 28 de junio de este año.

“Yo no tengo problema alguno en ser flexible en cuanto al descubrimiento, pero me están enviando interrogatorios, interrogatorios suplementarios, requerimientos de admisiones. Se está fraccionando una serie de trabajos que en términos de la economía debieron ser atendidos en un asunto. Igual en cuanto a las órdenes. Yo les he atendido todas las solicitudes de órdenes relativamente rápido, pero me parece que tienen que identificar en cuanto al descubrimiento de prueba escrito qué es lo que se va porque no podemos que cada vez que reciba una contestación enviar un interrogatorio nuevo”, dijo entonces Castro Callejo.

En la vista, Ricky Martin estuvo representado por la licenciada Dora Monserrate y Dennis Sánchez Martín por Michael Corona.

Ricky Martin demandó a su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, y daños y perjuicios. La demanda ronda los $20 millones.