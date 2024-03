A ley de cumplir cinco años derrumbando barreras y haciendo historia en su carrera profesional, la modelo y empresaria Sofía Jirau asegura seguir bien puesta para darlo todo y convertir más sueños en realidad.

La joven emprendedora, quien se ha destacado en los últimos años conquistando pasarelas en Puerto Rico y Estados Unidos, uniéndose a diversos proyectos filantrópicos y levantando su voz por las personas con diversidad funcional, se encuentra entusiasmada para celebrar hoy el Día Mundial del Síndrome de Down, un día que reconoció la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2011 para generar mayor conciencia sobre la condición génetica y recordarle al público la dignidad, la valía y las contribuciones de esta comunidad.

PUBLICIDAD

Según la ONU, la incidencia estimada de personas con síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre una de cada 1,000 y una de cada 1,100 recién nacidos. A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Hoy día, los avances sociales y médicos han permitido que esta población obtenga una mejor calidad de vida, por lo cerca del 80% de los adultos que padecen esta condición superan la edad de 50 años.

“Yo estoy muy enfocada porque me encantan las cámaras, trabajo duro y fuerte; sigo para ‘lante y no tengo miedo para nada, porque el miedo no está en mí, ni en mi cuerpo ni en mi vocabulario”, dijo Jirau a Primera Hora, quien se desempeña como embajadora de experiencias para la empres InPRENDE, organización que se dedica a proveer a la comunidad puertorriqueña herramientas para el desarrollo personal y profesional.

donde compartió su amor por el ejercicio y la cocina saludable, así como la nueva independencia con su nueva bicicleta rosa, que viene acompañado de un casco que lleva el mismo color, así como su nombre.

En este día especial -que también persigue resaltar la importancia de la autonomía y la libertad de tomar sus propias decisiones-, la joven busca seguir utilizando su plataforma para inspirar a personas que comparten esta alteración genética causada por el material genético extra en el cromosoma 21 a “seguir pa’ lante, trabajar duro y soñar en grande”.

Su nueva bicicleta le ha dado un giro a su rutina de ejercicios. ( alexis.cedeno )

La joven -quien se convirtió en la primera modelo latina con síndrome de Down para la marca de lencería estadounidense Victoria’s Secret en febrero 2022 y fue mencionada en la lista de “30 Under 30″ de la revista de negocios Forbes el año pasado- hizo un llamado a la sociedad para que les dé oportunidad a la población a desarrollarse, desenvolverse y crecer como cualquier otro ser humano.

PUBLICIDAD

“Que nos den trabajo, tenemos nuestras diferencias, al igual que todos. Tenemos un cromosoma extra, pero es un cromosoma extra del amor”, sostuvo Jirau, quien cumplirá los 27 años el próximo martes, que marcaría su quinto aniversario imponiéndose en las pasarelas y estudios de fotografía.

Ahora, Jirau continúa luchando por convertirse en “una buena actriz”, manifestando que ya se encuentra trabajando en un proyecto del que no puede dar mucha información, pero aseguró que “en un tiempito”, les dará una grata sorpresa al público.

Igualmente, la chica también tiene en agenda darle un “makeover” a su línea Alavett, una marca que fundó un año después de su debut en la industria de la aguja, y darse a conocer como una “enfocada y buena diseñadora de moda”.

“Me gustaría diseñar mucha ropa, muchos trajes, con el brilloteo encendío. Quiero de todo un poco”, expresó.