El mundo de las fragancias siempre ha llamado la atención del atleta Tommy Ramos, por lo que cuando surgió la oportunidad de incursionar en este mercado, no tardó en aceptar.

“Soy una persona que me gusta oler rico. Soy fanático del perfume, desde siempre”, confesó hoy en un encuentro virtual con los medios para presentar su primera colección para hombres. “Tengo varios perfumes en mi casa y voy rotando esos olores”, añadió.

Los perfumes 10 Intensus y 10 Stamina, además de los body sprays Citius y Fortius, forman la primera línea de aromas del exgimnasta, que se estrena en esta faceta con DH Distributors.

“Soy una persona que si la oportunidad toca a mi puerta, voy a decir que sí, aprovechar esa oportunidad, así que me motivó el poder desarrollarme en otros campos, otras áreas como profesional, hacer algo from sctach, que me representa a mí, algo de calidad”.

10 Stamina cuenta con una fusión de frutas como toronja, tamarindo y piña, con almendra y vainilla. En el perfume 10 Intensus resaltan las notas de limón, manzana y madera de cedro.

En el caso de los body sprays, Fortius presenta la fusión de ingredientes como menta, olivo, manzana, madera y ámbar. En Citius, por su parte, se destacan notas de naranja, lavanda, ámbar y pachulí.

Ramos destacó que el aroma de 10 Stamina y Fortius los prefiere para la noche. “Son (olores) un poquito más fuertes, más serios, más cítricos”, afirmó.

En el caso de 10 Intensus y Citius los asoció con “un olor mucho más refrescante, mucho más frutoso, mucho más para el día”.

Para la selección de los nombres, se inspiró en su pasión por el ámbito deportivo.

“Todo tiene que ver con el deporte, con las olimpiadas, que es mi background”, dijo. “Son palabras que reflejan lo que yo viví en este mundo”.

El número 10 lo atribuyó a la óptima puntuación en una competencia. Stamina, a la resistencia que se infiere de su significado. “Intensus, porque creo que es lo que me refleja, me representa en mi diario vivir”, confesó. “El lema olímpico internacional es citius, altius y fortius (del latín: más rápido, más alto, más fuerte), y escogí los dos nombres que más me gustan”.

Por otro lado, al ser abordado por este medio si se vislumbran nuevos proyectos en algún programa o reality de competencias, afirmó que de momento no, pero no cierra las puertas a nuevas oportunidades.

“Por el momento no tenemos nada concreto. Creo que eso se va desarrollando día a día según los conceptos que quieran desarrollar en un futuro”, mencionó Ramos, quien ha colaborado en varias ocasiones con el reality Exatlón, tanto como competidor, como mentor. “Sigo de la mano con Telemundo, estrechamente, así que estoy emocionado. Si no formo parte de esta nueva temporada, igual la seguiré viendo como fanático y como televidente”.

Las fragancias están disponibles en perfumerías y farmacias locales, en las tiendas Walgreens y a través del portal amazon.com.