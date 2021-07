Una diversidad de ziplines urbanos, laberinto de juegos y desafíos, pared para escalar, videojuegos desde los clásicos hasta experiencias de realidad virtual, dentro de una atractiva ambientación de efectos de luminosidad y música es lo que ofrece el nuevo ToroVerde Urban Park en el Distrito T-Mobile.

Cuenta, además, con el Verbena Food Fair, una sección de oferta gastronómica donde los presentes podrán transportar el paladar a las típicas fiestas patronales puertorriqueñas con kioskos locales de comida ligera y tipo bites como cono pizza, ceviche, pinchos con receta original, y el ‘Coco Piña Bar’ con bebidas refrescantes y variadas.

Este nuevo centro de atracciones ya abrió al público en horarios de lunes a jueves, de 2:00 am a 10:00 pm; viernes, de 2:00 am a 12:00 am; sábados, de 10:00 am a 12:00 am, y domingo, de 11:00 am a 8:00 pm.

“Este concepto consolida nuestra promesa de un centro de entretenimiento auténtico y único que nos permita enseñarle al mundo lo mejor de Puerto Rico en un solo espacio. Hemos disfrutado el proceso de desarrollar este concepto junto al grupo de ToroVerde para el disfrute de todas las generaciones”, expresó Federico Stubbe Jr. CEO de PRISA Group, desarrollador e inversionista principal de Distrito T-Mobile.

Además de los cables o ziplines, hay otra variedad de juegos y desafíos.

Este nuevo parque cuenta con una inversión de alrededor de ocho millones de dólares y tiene una proyección estimada de crear 150 nuevos empleos, que sin duda representan un gran impacto a la economía de la isla.

ToroVerde Urban Park cuenta con:

Ziplines:

Blazing Bull cuenta con dos cables de 900 pies y 650 pies de longitud. Éste recorrido comienza en la torre de lanzamiento a una altura de 120 pies. En esta aventura el participante se desliza en posición de “Superman” por todo el complejo del Distrito, y pasa por encima de la fuente hasta el Distrito de Convenciones. Desde allí tomará el segundo zipline, que le regresará al punto de partida para que pueda continuar disfrutando de otras aventuras.

Sky Bull es un recorrido de tres ziplines, entre los 150 y los 400 pies de longitud, que tiene como punto de partida la torre principal de lanzamiento a una altura de 90 pies, para que los participantes se trasladen entre ziplines disfrutando de un paseo aéreo por todo el Distrito, volando sobre las personas y disfrutar de las pantallas interactivas desde una perspectiva diferente. Éste conforma un sistema llamado Safe Roller que mantendrá conectada a la persona con las líneas principales en todo momento, hasta el final del recorrido.

Bull Maze es un laberinto de cuerdas y desafíos que se posiciona como el más grande de América. La instalación consiste en 40 obstáculos de distintos niveles de dificultad que incluyen pasadizos secretos, puentes, escaladas, juegos con sogas, entre otros, que proporcionarán horas de diversión familiar.

Pico del Toro es la pared para escalar más grande en un parque de este tipo en todo el Caribe. Fue construida especialmente para ToroVerde Urban Park y cuenta con diferentes tipos de niveles de complejidad ascendentes, adaptándose a las destrezas físicas de cada aventurero.

·Arcade es el área de videojuegos que incluye desde los favoritos clásicos hasta lo último en tecnología y experiencias de realidad virtual.

“Estamos muy emocionados de comenzar esta nueva aventura. Estoy seguro de que ToroVerde Urban Park, será una experiencia única e inolvidable para nuestros aventureros”, expresó Jorge Jorge, fundador y propietario del grupo ToroVerde.

El Blazing Bull pasa por encima de la fuente del Centro de Convenciones y aterriza encima de dicha estructura y luego regresa al edificio del Distrito.

Las restricciones generales para poder utilizar todas las atracciones del ToroVerde Urban Park: Sky Bull, Blazing Bull, Bull Maze y El Pico del Toro son la siguientes:

● Edad mínima – 8 años

● Estatura mínima – 4 pies. 5 pulgadas

● Peso máximo - 250 lbs

● Peso mínimo - 100 lbs (Blazing Bull)

A esas restricciones se le suman otras tales como: vértigo, condiciones del corazón, condiciones de la espalda y embarazo, entre otras.