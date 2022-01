Ella dice que anda “culitrinca” desde que le confirmaron su integración como nueva columnista de Primera Hora, pero es solo el nervio natural que provoca cada nuevo desafío, sea personal o profesional. Uka Green no está exenta, al contrario, encontrarse con este nuevo compromiso dentro del concepto de “literatura liviana” que ha creado bajo el título “Titantos” es otra oportunidad para seguir esparciendo sus cuentos cotidianos, sus ocurrencias y sus opiniones, muy a su estilo.

La nueva columna “Titantos” debutará en las ediciones impresa y digital de este diario a partir del 4 de febrero y continuará todos los viernes.

“Más o menos hasta los 49 años, todo lo que se te presentan son oportunidades. Después de los 50, lo que se presenta, lo miras como una aventura, así es que cuando me llaman para integrarme a Primera Hora como columnista me provocó, me revolcó y me hizo tucutucu el corazón, que es muy bueno, porque nosotros queremos después de los 60 seguir viviendo con esa actividad tan bonita que surge en tu interior con cada nueva proposición”, manifestó la esposa, madre, abuela, bloguera, relacionista profesional y autora del libro “Titantos”.

Cada entrada de la columna no será muy distinta a los contenidos o publicaciones que se encuentran de Uka Green en las redes sociales o de la “cháchara” que comparte en su libro o en las lecturas teatrales, al contrario, tendrá el mismo humor, sarcasmo y libertad, solo que más dirigido a la audiencia del periódico. Abordará, más allá de esa cotidianidad que ella depura y exprime, aquello que afecta a las mujeres, a las madres, al maltrato animal, al cambio climático, que son temas que le interesan particularmente, y, claro, de vez en cuando dará algo fuetazo de matiz político.

“Va a ser una columna liviana, una columna divertida, en otros momentos va a ser una columna fuerte y contundente. Va a ser a mi estilo, así es que eso me encanta, porque sí va a continuar la esencia de Titantos, que es como hablo y como soy, nada formalote”, anticipó. “Para mí, a mis 61 años, es una oportunidad que agradezco con inmensa gratitud en mi corazón, porque me permite experimentar nuevamente y a esta edad, lo que son los nervios, lo que es el miedo, lo que es el reto, lo que es la ilusión, así es que esto es una nueva aventura”.

Con este estreno, “Abuka”, como se identifica en su nuevo rol de abuela, bordea nuevamente el ámbito del periodismo, al que le dedicó 13 años antes de adentrarse en las relaciones públicas, profesión que ejerce en la actualidad. No la hará desde la neutralidad que exige el periodismo, al contrario, esa pared la rompió desde que asumió la escritura en primera persona.

“La escritura me da una satisfacción inmensa porque cuando tenía 44 años y murió mi madre, un día sentada en la terraza, pensando en lo que es la vida y lo que es la muerte, y estando en ese limbo donde caemos todas las hijas cuando se nos muere la mamá, que te quedas sin piso, me di cuenta que había pasado 44 años de mi vida aportándole a los demás; entregándome a mis hijos, a mi esposo, a mi hogar, a mi familia, a mis amigos, y en términos de mi carrera, como parte de un equipo, ayudando y colaborando para construir la carrera de los demás”, compartió la madre de cuatro hijos y abuela de una nieta.

“Y eso está muy bien, el problema es que no estaba incluida en los demás, yo no tenía nada mío, y ahí me di cuenta de la necesidad de abrazar un proyecto de vida, por eso fue que empecé a escribir. Quería hacer algo para mí, por mí, sin aspiraciones, sin ninguna meta, era una cosa simple y sencillamente, de mí para mí”, sostuvo.

He aprendido que en este camino que no soy la mujer que otras mujeres quieren ser. Yo soy la mujer que miles de mujeres son. Por lo tanto, lo mismo que yo pienso y digo es lo mismo que piensan miles de mujeres, pero de repente me he convertido en su voz, o en la atrevida, o en la lanzada, que escribe las cosas ahí, fuá” - Uka Green, relacionista profesional y autora de "Titantos"

El proyecto Titantos ha evolucionado según la autora también ha ido avanzando a nuevas experiencias de vida. Ya no habla solo desde la perspectiva de esposa y madre, ahora también desde la “abuelitud”. Lo hace con una forma de comunicar simple, fácil de seguir entre mujeres y hombres, y recibir la retroalimentación de sus seguidores, es la mayor satisfacción.

“Este ejercicio de Titantos ha sido conmovedor, emocionante, de mucho miedo, pero sobre todo ha sido un proceso de descubrirme y de ver en esta etapa de mi vida, que ya estoy en la vejez -en la vejez bonita, tampoco es que esté tocándole el arpa a San Pedro- lo que puedo dar, puedo hacer, lo que tengo el derecho de dar y de hacer, y quiero hacerlo”, subrayó.

Titantos regresará al teatro en su tercera temporada para el cierre del verano. Producirá conjuntamente con Rafo Muñiz.