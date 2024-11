En la icónica calle Cerra de Santurce, que una vez albergó las oficinas de los sellos discográficos más importantes de la salsa y otros géneros, se encuentra la tienda independiente de discos de vinilo Discotecario.

Este local, que cuenta con sobre 15,000 vinilos, se ha convertido en una parada obligada para fanáticos y coleccionistas de este formato.

“Escogimos la calle Cerra por la historia que tiene en cuanto a las disqueras que existían antes en los 60, 70, 80. Es una calle famosa por su historia musical y básicamente este espacio lo queríamos revivir y que tuviera un poco de esa historia. Por eso trabajamos con discos de todas las eras”, explicó Saúl Robles, copropietario de la tienda.

“Discotecario” surgió en el 2017, mediante el concepto de “pop-up” en el que tanto Robles como su socio, Giokim Murati, llevaban su inventario. Tras estadías en la parada 17 en Santurce, Hato Rey y Bayamón, hace un año llegaron a su actual ubicación en el número 629.

El que busca…

En los pasillos de la tienda, el público puede encontrar discos usados de todo tipo de género musical, entre ellos: rock en español, pop, heavy metal, salsa, blues, soul, funk y música clásica.

“Nosotros tenemos de todo, pero sobre todo salsa. Yo creo que si no el más grande (inventario), uno de los más grandes en cuanto a música de salsa usada. Vas a encontrar cosas clásicas como El Gran Combo, Willie Colón, Raphy Leavitt, Sonora Ponceña, Ruben Blades, también vas a encontrar cosas como Irakere, cosas más raras como Alberto Carrión, Andy Montañez, cosas de Cortijo, de Maelo”, contó Robles.

Discotecario es una tienda de discos de vinilo ubicada en la calle Cerra, en Santurce. ( Suministrada )

“Hay muchos de estos discos que solo salieron una o dos veces y son más raros en conseguir con el tiempo”, reveló Robles, a la vez que resaltó que la mayoría de la mercancía en la tienda es usada.

“Si tienes el interés de encontrar cosas raras, nosotros damos esa oportunidad. Si estás buscando cosas nuevas, realmente nosotros no podemos competir con tiendas como Amazon. Si tú quieres comprar cosas nuevas para eso está Amazon o hay otras tiendas. Nosotros estamos brindando la opción de conseguir cosas usadas a buenos precios y algunas veces cosas que no vas a conseguir en ningún otro lado. Esa es la diferencia con nosotros”.

Los precios de los vinilos en Discotecario varían, pero puedes encontrar producciones desde los $2.

“Aquí fluctúa desde un disco de música clásica de $2 hasta un disco first pressing de Metallica de $200, depende de lo que estés buscando y lo que tengamos”, afirmó Robles. “En esta industria, lo raro equivale a valor”, compartió Murati.

Aunque lo que más se busca en Discotecario son vinilos de varias décadas atrás, la clientela es una variada, certificó el dúo de propietarios.

“Nuestros clientes son bastantes variados en edad. Tenemos los que son coleccionistas y hay tal vez una nostalgia del pasado de cómo los escuchaban, pero también tenemos jóvenes de 15, 16 años. Ellos a veces compran estos discos sin tener tocadiscos, es más bien por una cuestión de tener algo físico, de coleccionar algo que hizo su artista preferido como Taylor Swift o Dua Lipa o el mismo David Bowie. Tengo una clienta de 14 años que viene con su papá que es supercocolo y la nena lo que escucha es glam rock de los 70. Eso es lo que escucha”, manifestó Robles.

Lo retro está de moda

La compra y venta de los vinilos está en su apogeo en todo el mundo. Según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA, por sus siglas en inglés), durante los primeros seis meses de 2024, las ventas de vinilo en Estados Unidos aumentaron en un 10.7% en comparación al año pasado.

“Yo creo que ya estamos dando la vuelta al ciclo de nuevo de que llevamos tanto tiempo en la era digital que las personas ya están cansadas de que el algoritmo le diga qué escuchar. Si tú escuchas algo, las tiendas de discos siempre van a tener ese aspecto, ese romanticismo de tu estar buscando en un rack y encontrar lo que no estabas buscando. Si tu vienes buscando un artista en particular, tal vez no lo encuentras, pero si buscas lo que hay en la tienda, por sección, tal vez encuentres algo que ni siquiera sabías que querías”, expuso Robles.

“Está volviendo esa relación de palpar algo físico, de ver una carátula, de ver quién grabó, ver los títulos de las canciones, inclusive ahora con el vinil que vienen de colores, en vez de que sea negro solamente”, añadió.

Discotecario está abierto de miércoles a sábado, de 12:00 del mediodía a 6:00 p.m. También tiene una tienda online abierta 24/7, discotecario.online, donde ofrecen envíos a cualquier parte del mundo.