A solo horas para el estreno de la obra “Dime que sí”, protagonizada por la pareja de comunicadores Rubén Sánchez y Veronique Abreu, el director de la pieza, Javier Cosme, asegura que el dúo hará un gran trabajo en su debut en las tablas y el público se divertirá y quedará satisfecho.

Cosme, quien además es el escritor de la obra, contó qué lo llevó a querer presentar en el teatro el romance de los periodistas, que inició en el 2019 en la emisora radial WKAQ 580, y que luego se formalizó en un noviazgo en el 2020.

“Cuando compartía con la pareja, no fallaba que llegara un tercero y preguntara cuándo Rubén y Veronique se iban a casar. Todo giraba en el interés de la relación. Eso me motiva a escribir la obra porque es lo que vivimos todos los puertorriqueños en la familia. Que si cumples 30 años y no te has casado, pues todo el mundo dice ‘este no se ha casado’, si te vas a casar todo el mundo opina de cómo debe ser la boda, si tienes un niño, ya rápido te preguntan que cuándo vas a tener el otro porque no puedes dejarlo sin hermanito”, mencionó.

PUBLICIDAD

Explicó además que escribir el libreto de la obra, la que describe como una comedia de situación, no fue nada complicado.

“Fue fácil porque trata de la vida cotidiana, aunque está inspirada en la relación de Rubén y Veronique, es la historia de cómo los puertorriqueños miran la vida de pareja, así que la propuesta lo que hace es que, con estas figuras bien reconocidas, trae esta problemática al teatro, la problemática de la vida de pareja y sobre todo dos aspectos importantes: el chisme y el problema de los averiguao’s”, manifestó entre risas.

Veronique y Rubén. ( David Villafane/Staff )

¿Cómo ha sido dirigir a Rubén Sánchez en teatro?

“Yo fui director de Rubén en los últimos 16 años en WKAQ, o sea, para mí es una continuidad de lo que venía haciendo”, respondió el exdirector de noticias de WKAQ 580AM, posición que ocupó durante 17 años de los 22 años que laboró para dicha estación.

Aunque Dime que sí será su primera experiencia como director de teatro, Cosme se siente confiado en el proyecto que comenzó a desarrollar hace meses y en el desempeño que tendrá todo el elenco que completa el analista político Ángel Rosa, la periodista Janet Pérez Brito, Golo Cruz, el representante Georgie Navarro y como invitado especial, Raulito Carbonell en su personaje de “Papo Swing”.

Para “convertir” a la mayoría del grupo en actores, Cosme contó con el apoyo de un viejo amigo como director artístico. Esa persona es el actor y gestor cultural Ramón “Moncho” Conde.

“Aparte de Raúl Carbonell, nadie ha hecho teatro. El expertise de Moncho es el teatro popular. Moncho va a una comunidad como fue a la mía cuando yo era muchacho en el Volcán (en Bayamón) y coge a la gente que nunca ha tenido ningún entrenamiento en teatro y monta unas grandes presentaciones de teatro con su experiencia y destrezas en teatro popular. Para una experiencia como esta de un grupo que no tiene ni perra idea de cómo hacer eso, aunque hacen representación en radio y otras cosas, nadie mejor que él”, indicó Cosme.

PUBLICIDAD

La tarea no fue fácil, reveló sin tapujos el propio Conde.

“Ha sido bien difícil. Bregar con este tipo de estrellas, es bien difícil de bajarlos de ese nivel y convertirlos en actor. Para mí es fácil convertir a un estudiante que no es estrella, convertirlo en actor, que convertir en actor a una estrella que está contagiado de glamur, de todo esto y bajarlo entonces, al teatro popular, que es lo que yo hago”, sostuvo Conde.

“Lo difícil del actor es convertir un personaje de lo que ellos hacen, porque yo no quiero que ellos hagan de ellos mismos, ellos han creado unos personajes de ellos. Una recreación de cada uno de ellos. Porque si yo los dejo hacer de ellos mismos, son unas estrellas, señaló.

El experimentado director de teatro confesó que su colaboración en “Dime que sí” ha traído incomodidad entre colegas del teatro. “La clase artística puertorriqueña es bien celosa con su profesión y me ha caído chinches porque dicen ‘ellos no son actores’, pero yo sí les voy a demostrar que estos que no son actores se han convertido en actores en esta presentación. Los voy a callar”.

Cosme, por su parte, explicó que, como director, escritor y también productor de la pieza, fue al Colegio de Actores a buscar una licencia temporera para cada talento. “Nos dieron un permiso temporero para esta producción. En el caso de Georgie Navarro, que es político, yo le pedí que fuera a la Comisión de Ética y al Cuerpo (Cámara de Representantes) a pedir autorización”.

PUBLICIDAD

Con los residentes de Ramos Antonini

La producción de la obra decidió que el mejor lugar para realizar los ensayos sería el espacio en donde por los pasados 14 años Conde ha laborado: el teatro del residencial Ramos Antonini, en San Juan.

Dicha oportunidad, logró que la comunidad se incorporara a la obra a través del Taller infantil y juvenil que dirige Conde y ayudara también en la confección de la escenografía que se utilizará en el Centro de Bellas Artes de Caguas. La interacción entre el talento y los residentes, describió Conde, fue algo “mágico”.

“Los mejores ensayos se hicieron aquí porque ellos se sentían actores. Cuando salíamos de esta concentración del teatro, se hacía un poquito difícil porque se convertía entonces en la estrella tratando de hacer un personaje, pero cuando llegaban aquí, era mágico, llegaban aquí y se convertían en actor por la concentración del espacio”, resaltó.

Mientras, el líder comunitario del residencial Ramos Antonini y participante de la obra, Orlando Merced, reaccionó agradecido por la oportunidad y confianza de traer los ensayos al lugar.

“Se rompe este mito de que entrar a un residencial público es malo… cuando ellos llegaron aquí y se dieron cuenta que esto es otra cosa, se sintieron en la confianza de estar aquí, no un día, muchos días. Saber que puedes entrar aquí libremente y aquí no te va a pasar nada, pues se va rompiendo el mito de que en los residenciales hay otras cosas”, mencionó Merced.

“Yo pensé que, al ser este tipo de personas de la radio, iba a ser un poco difícil de integrarse con la gente del residencial, pero fue todo lo contrario. Desde el primer día que llegaron a nuestro residencial, (hubo) mucha cordialidad, mucha empatía, y eso me gustó”, destacó el residente de Ramos Antonini.

Las funciones de “Dime que sí” son este sábado, 30 de julio, y domingo, 31 de julio, en Bellas Artes de Caguas. Los boletos pueden adquirirse en Ticketerapr.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes en Caguas.