Hay que levantar conciencia sobre la importante labor de los cuidadores de pacientes, pero también es necesaria la ayuda por parte de las agencias gubernamentales para facilitarles el trabajo y apoyarles a nivel emocional y económico.

Yarissa Beauchamp Ríos, de Arecibo, cuida de su madre, Fratenidad Ríos (80), quien hace seis años fue diagnosticada con alzheimer. Ella, conjuntamente con sus hermanas, solicitó el pasado junio al Departamento de la Familia el servicio de una ama de llaves para que les alivie los cuidados de la mamá por algunas horas al día. Hasta este domingo esa ama de llaves no ha llegado, aún cuando se les indicó que la paciente cualifica para la ayuda.

Este es un testimonio de muchos que seguramente coincidían entre las cientos de personas que en la tarde de este domingo se congregaron en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan para la octava edición del evento “Camina por tu héroe”, que realiza el cantante Víctor Manuelle junto con la fundación De frente al alzheimer.

Dafne y Yarissa Beauchamp junto a su madre Fraternidad Ríos, quien hace seis años fue diagnosticada con alzheimer. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

El artista, por separado, igualmente expuso que el Gobierno no le hace justicia a las personas que diariamente, sea a tiempo parcial o completo, se dedican al cuidado de una alguna persona enferma.

“Creo que el Gobierno puede hacer mucho más”, afirmó el salsero previo a la caminata, que arrancó alrededor de las 3:15 pm con una masa de personas vistiendo la camiseta fucsia alusiva al evento. “Creo que hay que crear conciencia sobre los envejecientes, que son los de la tercera edad; que tenemos tantos problemas con los cuidadores, falta de cuidadores para los pacientes, y tenemos que ver si el Gobierno de alguna manera nos ayuda. Y la única manera de crear conciencia, es crear este tipo de eventos para que ellos se enteren”, apuntó.

En vías de tomar mayor acción sobre esto, adelantó que contempla reunirse con representantes para auscultar medidas dirigidas a la recaudación de fondos para el cuidado de los pacientes de alzheimer.

Víctor Manuelle abrazó esta causa a partir de la enfermedad de su padre, Víctor Manuel Ruiz, quien falleció en el 2018 por las complicaciones de salud que acarrea el alzheimer. A partir de esa experiencia conoció de cerca la importancia de los cuidadores y este domingo le agradeció a su hermana Bárbara, porque primero cuidó de su papá, luego de su hermano Héctor Gutavo Ruiz (fallecido en el 2019), y actualmente cuida de la madre, Jenny Velázquez.

“Yo en estos últimos años he tenido la experiencia de tener grandes cuidadores. Mi hermano estuvo aquí con nosotros, ya no está presente; mi mamá no está aquí porque sus condiciones de salud están delicadas, pero hoy se cogió un día de respiro otra cuidadora muy importante que quiero reconocer, que es mi hermana Bárbara, que está aquí”, dijo el “Sonero de la Juventud” a los presentes.

La fundación De Frente al Alzheimer inició en el 2015 y desde entonces ha impactado a cerca de 500 familias. El año pasado entregó $130,000 en reembolsos de gastos de pacientes, informó la fundadora y directora ejecutiva, Ivonne Rivera Llavona.

Muchos caminantes portaron pancartas o fotografías de sus seres queridos enfermos. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Existe un proceso de convocatoria, que usualmente va a de junio a octubre; hay una solicitud en la página web y existen unos requisitos, que son el diagnóstico de alzheimer, los ingresos del paciente, y trabajamos en base a reembolso, por lo tanto nos tienen que enviar evidencia de gastos relacionados con el cuidado del paciente. Si cualifican, en diciembre reciben una ayuda económica, que se puede solicitar todos los años mientras la necesidad exista, porque el alzheimer no se cura, por lo tanto la necesidad es continua”, expuso Rivera Llavona.

“Se estima que el cuidado promedio de un paciente son $3 mil al mes, eso es mucho más que el salario promedio de un puertorriqueño, por lo tanto la necesidad es grande”, puntualizó la directora ejecutiva de la fundación.

Actualmente no existe una estadística actualizada sobre la cantidad de pacientes de alzheimer en la Isla. No obstante, Rivera Llavona indicó que es la cuarta causa de muerte en el país, y desde la pandemia hasta la actualidad, es la tercera entre la población de mujeres.

Uno de los objetivos de la fundación De frente al alzheimer es construir un centro para recibir pacientes temporeramente.

Víctor Manuelle, por su parte, se propone para el 2024 realizar una gala benéfica, además de continuar con la caminata.

Ha sido sumamente impresionante, gratificante, todos los años vemos un crecimiento increíble y espero que la gente se siga contagiando” - Víctor Manuelle, cantante

Previo a la salida de la caminata, cuidadores, algunos con sus pacientes, y otros portando fotografías de seres queridos fallecidos, disfrutaron de la música de la orquesta de Norberto Vélez.