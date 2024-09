La nostalgia de sus tiempos de crianza y el orgullo de ser isabelino asomarán en el cantante Víctor Manuelle durante la novena edición del evento “Camina por tu héroe”, que este año se muda a Isabela.

El galardonado intérprete se proyecta con gran entusiasmo al contar con su pueblo como anfitrión para el esfuerzo de concienciar una vez más sobre el Alzheimer. El encuentro que también ve como un homenaje para su papá y su hermano, se llevará a cabo el domingo 6 de octubre a partir de las 12:00 del mediodía en los predios del Coliseo José Buga Abreu. Será la primera vez que se realizará fuera del área metropolitana.

“Sentimentalmente, me toca de una manera increíble”, expresó con gran ilusión el famoso salsero. “Coincide con que será en las facilidades del José Buga Abreu, que es donde vamos a hacer la caminata, el punto de partida donde nos reunimos. Eso no existía cuando yo me crié en la casa que todavía vive mi mamá”, rememoró con añoranza. “Todo el mundo sabe que lo que me llevó a esto de colaborar fue la condición que sufrió mi papá, que se crió por esas calles”, detalló al hacer referencia a don Víctor Manuel Ruiz, quien falleció en 2018. “Mi abuelo le dio un terreno a mi papá en la parte de atrás, así que la casa de mis abuelos, y (la casa) donde yo me críe, están ahí bien cerca de donde va a suceder todo”.

Dentro de la nostalgia, recordar el legado de su padre resulta inevitable. “Mi desarrollo como adolescente, todos los consejos de lo que yo hacía cuando jugaba algunos torneos de categorías menores, cuando iba a la escuela. Son muchos los recuerdos. Me emociona demasiado llegar allí y decir ‘¿qué pensaría mi papá de todo esto? Gracias a él y gracias a mi hermano, que fue el cuidador de mi papá por muchos años, y tampoco está con nosotros”, dijo sobre Héctor, quien falleció en 2019. “Es como rendir un homenaje a ellos dos”.

Para el también padrino de la fundación De Frente al Alzheimer, colaborar para ayudar a través de la entidad sin fines de lucro a muchos pacientes y cuidadores con serias necesidades, es un compromiso firme. “Yo tuve la bendición que no tuvo, ni tiene, todo el mundo. Yo tenía mi hermano completamente disponible para cuidar a mi papá, y a mi hermana, que con su trabajo llegaba y hacía su labor, y mi mamá, y económicamente papá Dios me proveía. Esa es la parte que me motivó a decir ‘¿y estas personas que no tienen las facilidades que yo tengo?, ¿cómo pasan esto?’”.

Lograr que sean nueve años en su propósito de visibilizar la enfermedad, ha tenido sus retos. “Es bien difícil la parte de lo ignorante que estamos, incluyéndome, de esta condición, porque a mí me pasó cuando me enfrenté a ella”, afirmó con inquietud, en especial al observar lo que para muchos solo se trata de un diagnóstico que se centra en el olvido involuntario. “Pero no todos saben lo que trastoca en el entorno familiar, y todo lo que tiene que ver. La persona no solamente pierde su memoria, va perdiendo sus destrezas porque se le olvida caminar, se le olvida leer, se le olvida de momento”, puntualizó consternado. “En mi caso, tuve a mi papá completamente encamado, alimentándose por un tubo gástrico porque no podía ni comer. Se les olvida todo, y creo que la parte más difícil es crear esa conciencia. Involucrar al gobierno, uno toca puertas y a veces se hace tan difícil. Es la cuarta condición en Puerto Rico de causa de muerte, y la primera en porcentaje de crecimiento de pacientes, y aun así se hace tan difícil”.

Para el encuentro del 6 de octubre, aplaude la colaboración que ha recibido del Municipio. “La respuesta fue inmediata. Ha sido increíble, todo a la disposición, ‘¿qué necesitas?, estamos aquí’. Ha sido muy lindo toda esa parte del alcalde de Isabela (Miguel “Ricky” Méndez)”, resaltó, y con orgullo expuso la grandeza de sus compueblanos. “Yo sé que va a ser lindo. Yo siento como una alegría. Todo el mundo viene para acá, para mi pueblo. Sé que voy a tener un factor de respaldo extra de los compueblanos”.

El evento, que iniciará al mediodía, contará con numerosos ofrecimientos que incluirán charlas de diversos profesionales de la salud, material educativo gratuito, y otros. En la parte musical, el cantante Norberto Vélez deleitará con su orquesta. La caminata comenzará a las 3:00 de la tarde. Habrá una carpa de la fundación para los interesados en someter su solicitud de ayuda. “Lo primero que tiene que tener es un paciente con diagnóstico de Alzheimer que vive en Puerto Rico. Llevar evidencia de todas las cuentas qué pagar para nosotros evaluar eso, y siempre uno quisiera ayudar a todo el mundo, pero se hace por orden de prioridad de necesidad. Hemos impactado más de 600 familias”.

El también nominado a los Premios Billboard de la Música Latina con el tema “Otra Noche Más” (canción tropical del año), reveló que siempre separa tiempo de su agenda artística para conocer sobre diversos casos. “Todos los años en una época específica yo comienzo a visitar pacientes y a cuidadores para seguir empapándome, y no saben las condiciones que a veces hay aquí de pacientes de Alzheimer y cuidadores, que es deprimente, y digo ‘tenemos que seguir ayudando’”.

Todos los recaudados son para De Frente al Alzheimer, y se quedan en Puerto Rico. Dentro de su ayuda se incluye “ayudarlos a buscarles un cuido privado, una habitación que esté en condiciones, medicamentos, facilitarles aire acondicionado”, enumeró. “Tratamos de aliviar esa dificultad que ya tiene el paciente”.

El cantante manifestó que una gran parte de los recaudos llega a través de la venta de camisetas conmemorativas. Las de la novena edición de “Camina por tu héroe” están disponibles en todas las tiendas Me Salvé. También se pueden realizar donativos a través de ATH Móvil, en el renglón de “Donar”, a la cuenta: DeFrentealAlzheimer. Además, pueden hacerlo por Paypal, en el portal www.defrentepr.com.

Los interesados en solicitar ayuda económica tienen hasta el 31 de octubre para llenar la solicitud a través del portal www.defrentepr.com Para más información puede escribir al correo electrónico ayuda@defrentepr.com o por correo regular a: De Frente al Alzheimer, 130 Ave Winston Churchill, PMB 154, San Juan Puerto Rico, 00926-6018.