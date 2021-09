El cantante y productor Víctor Manuelle celebrará este lunes su cumpleaños 53, pero el regalo le llegó un día antes con el éxito de la sexta edición del evento benéfico “Camina por tu héroe”, que esta vez se dio en un concepto de servicarro para evitar las aglomeraciones.

Cerca de las 10:00 a.m., de este domingo, el artista junto a su batallón de voluntarios se ubicó en la calle San Agustín, paralela al Parque Luis Muñoz Marín en San Juan, para recibir los donativos, y en el caso del artista, saludar de cerca a los cuidadores, especialmente a quienes aprovecharon la ocasión para sacar de paseo a los pacientes.

PUBLICIDAD

“Ha sido brutal la gente cómo ha reaccionado, con todo y la pandemia, de verdad que ha sido espectacular”, reaccionó el sonero al terminar la actividad que se extendió por dos horas.

“Seguimos creando conciencia y las buenas noticias es que parece que se vendieron más camisas que en ningún momento, superamos todas las expectativas”, anticipó. “Vamos a poder seguir impactando y ayudando a todos esos familiares y pacientes con alzheimer. Estoy sumamente satisfecho, y con el cariño de la gente, que esta vez me llevaban a los pacientes en el carro, y fue algo lindísimo, ellos me hacían señas y cada vez que veía que había un paciente, me acercaba y saludaba y la verdad es que esa es la parte más bonita. El contacto directo con la gente”, agradeció.

Los recaudos de la actividad “Camina por tu héroe” van dirigidos a la organización sin fines de lucro De frente al Alzheimer, encargada de distribuir las ayudas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tales ayudas pueden ser tan diversas como remodelar una casa, comprar un aire acondicionado, pagar un cuido privado, compra de medicamentos o artículos para la higiene, entre muchas otras, según las necesidades. Las personas interesadas pueden accesar a https://defrentepr.com/, y llenar el formulario bajo el renglón “Programa de ayudas” y así entrar en el proceso de evaluación. La convocataria para este año estará abierta hasta el 31 de octubre.

“Se estima que un paciente de alzheimer, para una buena calidad de vida, se gasta entre $2,800 a $3,000 mensuales, y lo que tratamos de hacer es que a todas esas personas, ayudarlas en lo que podamos, y ya se han podido impactar en estos seis años más de 300 familias”, indicó el salsero, que una vez más contó el apoyo talentos como Alex DJ, Andrés Waldemar, Víctor Santiago, Zakandela y Pleneros con Sabor.

PUBLICIDAD

Los recaudos de la actividad son dirigidos a pacientes y cuidadores en la Isla. ( Teresa Canino Rivera /STAFF )

Víctor Manuelle compartió a tempranas horas del día una serie de fotografías junto con su nieta, Dylara Valentina, en un símbolo de unidad familiar en esta causa que el inició en memoria de su protegenitor, Víctor Manuel Ruiz, fallecido en el 2018 por complicaciones de la enfermedad de alzheimer.

“De mi parte está el compromiso de seguir inculcándole a los míos, que tenemos que seguir preocupándonos por esta causa, y también a todo Puerto Rico”, dijo.

La sexta edición de “Camina por tu héroe”, versión servicarro, terminó en un ambiente de festejo en preámbulo al cumpleaños del cantante, que oficialmente será el lunes. Los Pleneros con Sabor repicaron los panderos para el clásico “Cumpleaños feliz”.

Nuevo disco y nueva gira

Víctor Manuelle proyecta cerrar este año con una agenda compromisos bastante cercana a los tiempos prepandemia, e igualmente proyecta un año nuevo cargado de trabajo. Esto incluirá el lanzamiento de un álbum inédito y una gira de conciertos.

“Ya tenego la producción discográfica preparada. Me imagino que para el principo de año presentaré lo nuevo musicalmente con una gira que ya estamos organizando, y lo más seguro es que cerraremos la gira en Puerto Rico”, prometió.