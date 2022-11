Aprovechar al máximo el presente y vivirlo a plenitud fue una de las principales enseñanzas que derivó el cantautor puertorriqueño Víctor Manuelle del proceso con su padre como paciente de Alzheimer.

La desorientación y el olvido son manifestaciones típicas de esta enfermedad que encaminó el deterioro de don Víctor Manuel Ruiz, quien falleció en 2018.

“Lo que me llevé de la experiencia de mi papá es que no podemos posponer tanto las cosas”, reflexionó el artista, quien promueve la séptima edición del evento Camina por tu héroe para el próximo 20 de noviembre desde las 12:00 del mediodía en el Pabellón de la Paz del parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan. “Hacemos planes, a veces, a largo plazo, ‘porque cuando yo me retiré voy a hacer esto’, y mi papá era una persona relativamente joven. A mi papá el Alzheimer lo comenzó a atacar a los 57 años. Yo tengo 54. Hay diferentes tipos de Alzheimer y el de él fue bien progresivo. Mi papá ya a los tres, cuatro años, no era funcional, y los últimos tres, cuatro años, fue encamado por completo, sin reconocer a nadie y alimentándose por un tubo gástrico”, añadió pensativo el salsero, quien siempre ha resaltado la labor de su madre, Jenny Velázquez, y su hermano Héctor (quien falleció en 2019), entre otros, por los cuidados que le brindaron.

PUBLICIDAD

El artista abordó el hecho de que se trata de un diagnóstico al que está expuesto toda persona, pero en el que el factor genético puede influir, lo que lo hace sentir identificado.

“Es una conversación que se ha tenido en la familia. Obviamente, el caso conocido, donde yo tomé acción, fue el de mi papá. Pero el papá de mi papá, mi abuelo, murió con la condición. El hermano mayor de mi papá murió con la condición. Varios tíos de esa parte, de la vena de mi papá, hay muchas personas con Alzheimer y otros tipos de demencias. Uno se preocupa y dice ‘esperemos que no se refleje en ningún hermano o en mí’. A veces uno se pone a pensar y dice ‘uno está expuesto a que eso suceda’, con la gran diferencia de que probablemente con el conocimiento que tengo y por lo que sé, estaría muy dispuesto a tratarme a temprana edad para tratar de alargar esos años funcionales”, resaltó, y reveló que su padre se mostró reacio a dejarse tratar. “En mi caso yo estaría súperdispuesto a comenzar con tratamiento temprano si hubiera alguna necesidad”.

Abonar al tiempo de calidad del paciente es otro aspecto que promueve constantemente, en especial cuando todavía no existe una cura.

“La medicina primordial es el amor de la familia, de los seres queridos, que le hagamos saber mientras esa persona esté consciente, que la amamos, que estamos ahí con ellos. Muchos de ellos no entienden lo que les está sucediendo, y otras personas sí están conscientes y debe ser bien fuerte para una persona que está consciente, que está perdiendo su memoria, que probablemente en algún momento se va a olvidar de sus seres queridos”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, este año el evento regresa a la dinámica presencial, luego de que se alterara por la crisis de la pandemia por el COVID-19, que provocó que en 2020 y 2021 se realizara de manera distinta. “Vamos a poder hacer otra vez la caminata simbólica”, adelantó el intérprete. “Es una emoción retomar y ver que ya se están comunicando conmigo personas que ya han participado en las caminatas, que van a estar allí, apoyándonos, personas que tienen pacientes con Alzheimer, personas que estuvieron al principio pero que ya no tienen a ese paciente y comoquiera van a estar para seguir esta misión, que es sumamente importante. Me llena de mucha emoción”.

La interacción directa con el público durante el evento es un aspecto que lo mantiene entusiasmado. “No he tenido satisfacción más grande en todos los años de carrera, que la de la caminata, y tener el abrazo de la gente, el beso de las personas mayores. Una de las cosas más lindas que me ha pasado, y establecieron las mismas personas sin yo pedirlo, es que como la caminata se llama a Camina por tu heróe, los participantes me llevaban a pacientes funcionales vestidos de súperheroes, en sillas de ruedas”, rememoró emocionado sobre el evento que inició en 2015 y que, a diferencia de otros años, cuando se realizaron en septiembre a la par con el mes de crear conciencia sobre el Alzheimer, esta vez será noviembre por diversas razones que incluyen el paso del huracán Fiona.

El artista invitó a la compra de camisetas emblemáticas de la causa, disponibles en las tiendas Me Salvé. “Es el recaudo más importante para nosotros. La ganancia es para seguir ayudando a los cuidadores de los pacientes”, resaltó.

PUBLICIDAD

La fundación a la que por años ha mostrado su apoyo, De Frente al Alzheimer, ha brindado cerca de $400 mil en ayudas económicas. “Hemos hecho desde remodelar un cuarto, poner aire acondicionado, a ayudar a algún un hijo que, por ejemplo, para cuidar a su papá tuvo que dejar de trabajar y puede perder la casa porque no la ha podido poner al día con los pagarés, lo ayudamos. Todo lo que sea comodidad para el paciente y su cuidador, ayudamos”, expresó complacido sobre las ayudas otorgadas a personas de escasos recursos, y enfatizó que todo lo recaudado “se queda aquí en Puerto Rico para pacientes y cuidadores de pacientes”.

Con mucho orgullo

El entusiasmo invade al sonero por la nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de salsa por Lado A lado B.

“Modestia aparte y sin sonar arrogante, yo creo que es la mejor producción musical en toda mi carrera, algo increíble. Probablemente, la tranquilidad de la pandemia, no tener prisa, me permitió hacer un sinnúmero de cosas que yo soñaba hacer. La mitad del álbum es un álbum tradicional en el estilo de música, pero también en la forma en que se grabó”, destacó.

“Regresamos a grabar en la cinta dos pulgadas, con piano de cola, con bajo acústico, tocando en vivo. Eso ya no se hace. Todo se hace en computadora. Buscando ese sonido me permitió muchas cosas, y me permitió hacer cosas modernas también, increíble. Sinceramente, si hay una producción que yo pienso que merece ser nominada, o merece un Grammy, y estoy hablando de mis producciones, no de la de los compañeros, es esta”, afirmó sobre el disco del que promueve Decidí tener pantalones, compuesta por Romeo Santos.

PUBLICIDAD

“Lo más lindo de todo esto es saber que es una canción de un compañero que yo admiro mucho y decidió darme este tema. El público está reaccionando positivo y la tiene en los primeros lugares. Pero es una canción bastante fuerte en temática”, comentó.

Aunque la letra expresa el sentir de un hombre, el artista se motivó a hacer la trama del video desde otro punto de vista. “La historia la cuenta una mujer, que es la que está siendo maltratada y decide tener pantalones y tomar cartas en el asunto, que es el mensaje que yo quiero dar a la mujer, que ninguna puede permitir que un hombre la manipule, que abuse físicamente ni verbalmente de ella”.

De otra parte, si bien Víctor Manuelle ha regresado con una agenda laboral cargada de trabajo, manifestó que siempre separará tiempo para pasar momentos en familia, y más tras la llegada de la consentida Dylara Valentina, su nieta de casi dos años.

“Quiero trabajar más porque estoy viendo, no el retiro, pero sí aguantar las cosas más a corto plazo. Para eso tengo que trabajar más durante los próximos años, pensando que cuando ya la nieta tenga 6, 7 años, y quiera ir a prácticas de piano, tenis, lo que decida, me gustaría estar full, bastante presente, con la carrera más suave. Para lograr eso, definitivamente, creo que estos próximos años van a ser de trabajo intenso”.

Puedes contribuir a Camina por tu héroe mediante la compra de camisetas conmemorativas en las tiendas Me Salvé, a $10. También, con tu donativo por ATH Móvil bajo el renglón de “Donar” a la cuenta: DeFrentealAlzheimer; y por Paypal, desde el portal www.defrentepr.com.