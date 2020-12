Los reconocidos influencers Willy Sant y El Tony se unen por primera vez en un stand up comedy virtual titulado 2 x 1.

Los dos puertorriqueños que se han dado a conocer a través de las redes sociales prometen hacer reír al público con un show de comedia online hoy, viernes, a las 9:00 p.m.

Los influencers, quienes habían colaborado en videos, se presentan en una exclusiva función. El título surge de la propuesta de dos comediantes en un solo show.

El standup comedy 2 x 1 cuenta con el equipo de producción De la Vega Events y será transmitido desde un estudio en Orlando. El show será complementado con luces y videos. Además de la participación de los influencers, habrá una invitada sorpresa.

PUBLICIDAD

William Santiago, mejor conocido como Willy Sant, interpretará su personaje de “Lola”, quien celebra su cuarto aniversario desde su creación. “Lola” hablará de cómo el 2020 ha impactado la vida de los puertorriqueños, incluyendo la pandemia y los temblores. Además, comentará sobre las nuevas plataformas que han revolucionado el mundo digital como TikTok y Only Fans.

El humorista natural de Fajardo inició creando contenido en las redes sociales en el 2013, pero no fue hasta el 2016 que creó el primer personaje, “Lola”, una joven extrovertida y espontánea que no le teme a expresar lo que siente y decir lo que le gusta y lo que no. Posteriormente, le dio vida al personaje de “Letty”, quien le gusta comer y comparte sus recetas mediante transmisiones en directo y se caracteriza por contar anécdotas mientras cocina.

“Van a disfrutar de una experiencia única y del talento que tenemos más allá de lo que ven a través de nuestros videos. Definitivamente, es una bendición que tengamos esta opción de presentar un show completo de manera virtual”, expresó Willy Sant mediante comunicado de prensa. El puertorriqueño, quien reside actualmente en Orlando, Florida, abundó sobre sus inicios. “Desde la escuela siempre me distinguí por ser cómico, además siempre he querido ser actor y luego de hacer mi primer video con un personaje mujer, me fui viral y estoy muy agradecido porque la reacción de la gente ha sido positiva”.

Por su parte, Anthony Christian Cáceres Aquino, mejor conocido por “El Tony” contará sobre sus expectativas del 2020 y lo que resultó ser. También hablará sobre su vida, lo que la gente piensa sobre él y qué lo motivó a hacer sus videos.

PUBLICIDAD

El joven humorista vegabajeño se ha dado a conocer por las entrevistas graciosas que realiza a la gente que pone a prueba el conocimiento básico de las personas, pero que las respuestas son muy creativas o simplemente muestra la opinión sobre algún tema de la actualidad. Sin embargo, Tony sorprenderá a muchos puesto que no todos conocen su faceta de comediante.

El Tony expresó “estamos pasando por una pandemia y la gente necesita distraerse en esta época navideña. Esta opción virtual permite que puedan divertirse responsablemente desde la comodidad de sus hogares. Les aseguro que se van a ver reflejados con mucho de lo que pasó en el 2020 y aún estamos viviendo.” Por otro lado, comentó que “para mí el reto es mayor porque a mí me encanta sentir el feedback inmediato de la gente”.

Tony comenzó a darse a conocer con los cibernautas en el 2017 convirtiéndose en un fenómeno en las redes sociales. En el 2019 debutó oficialmente con su primer show de comedia Enredao. Realizó funciones en el Teatro Tapia, Proscenium en Ponce y Teatro América de Vega Baja a casa llena. Las funciones para Miami y Orlando tuvieron que ser canceladas a raíz de la pandemia.

Los boletos están disponibles a través de: www.delavegaevents.com.