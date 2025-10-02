La comunicadora, empresaria y autora Yizette Cifredo debutó en su faceta como “speaker” o conferencista internacional en Colombia.

Ante una audiencia de más de veinte nacionalidades, la semana pasada Cifredo presentó su conferencia “Tus Palabras, Tu Poder” en la tercera edición del “Cartagena Wedding Dreams and Wedding Forum”, en la que se destacó como oradora principal o “keynote speaker”. En su propuesta, compartió “una metodología diseñada por ella misma que aborda la comunicación como herramienta de transformación social para fortalecer relaciones y entornos personales y profesionales”, detalla el comunicado de prensa. “Con su carisma y dominio de la palabra, logró cautivar a una audiencia compuesta por más de veinte nacionalidades”, agrega el escrito.

Cifredo cuenta con diez años como conferencista profesional en Puerto Rico difundiendo su interés en ampliar “su alcance llevando su propuesta y mensajes a escenarios internacionales”.

En la comunicación escrita, la presentadora manifestó su complacencia de involucrarse en diversos retos profesionales que abonan a su evolución profesional. “Vivo convencida de que la comunicación es el recurso esencial en cualquier tipo de transacción, personal o profesional, y de que la fórmula que propongo para que sirva como herramienta práctica, real y de gran impacto no tiene límites geográficos ni siquiera de idiomas. Agradezco a Dios, a la vida y a las personas que confían en mí, que me permiten expandirme y extenderme en esta etapa de mi carrera”, comentó la presentadora, con una trayectoria de 25 años en los medios de comunicación y en el mundo del entretenimiento.

Próximamente, Yizette Cifredo participará como panelista en el evento Days To Shine, que se llevará a cabo en Miami, previo a su viaje a Tailandia junto con Zashely Nicole Alicea para cumplir con sus compromisos como directora de la franquicia Miss Universe Puerto Rico.