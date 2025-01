Ser cómplice en la intención de nuevas aspirantes de representar a Puerto Rico en la competencia de Miss Universe, es una labor que llena a plenitud a Yizette Cifredo desde el inicio en sus funciones como directora del certamen local. Encaminar su anhelo es una faena que adopta con gran compromiso, en especial cuando se trata de una gestión que comienza desde el momento en que se presentan para audicionar.

“Es un proceso que me encanta. Este es mi cuarto año, o sea, sería mi cuarto grupo, y siempre el proceso de conocerlas, número uno, te confirma la cantidad de talento que tenemos en Puerto Rico en las diferentes ramas. Todas tienen un potencial increíble de desarrollo”, expuso con admiración de cara a las audiciones que se llevarán a cabo para Miss Universe Puerto Rico 2025 este sábado, 1 de febrero, a las 10:00 a.m. en Authentic Models Agency, y a las 2:00 p.m. en Element Models Agency.

“Tenemos, mujeres profesionales, mujeres inteligentes, mujeres sensibles, que tienen un gran deseo de impactar a sus comunidades, y que sueñan en convertirse en embajadoras nacionales, representar a Puerto Rico y ser embajadoras globales”.

La también talento de “Noticentro” (WapaTV) resaltó cuánto se esfuerzan para que vivan una experiencia memorable en ese primer encuentro.

“Desde que llegan al lugar de audición, las recibe parte del equipo (de MUPR) para que vean que no es tan difícil ni tan intimidante como puedan pensar”, afirmó complacida. “La dinámica que se da en esa espera a ser llamadas es bien bonita. Agradecemos su deseo de ser parte de esto”.

Cifredo reveló algunos de los temas usuales en el proceso de darse a conocer durante ese primer momento. “La conversación va desde por qué desea formar parte de la plataforma, por qué sueña con ser Miss Universe Puerto Rico, hasta qué percepción ella tiene de la experiencia de un certamen, porque si algo nos distingue es que somos bien transparentes sobre lo intenso del proceso”, manifestó enfática sobre lo que envuelve esta decisión. “Cuando nosotros decimos que es una plataforma de desarrollo acelerado, es porque el tiempo de preparación que tú estás es ‘non-stop’, así que requiere un gran compromiso, pero las ganancias son igual de exponenciales. Es mucho compromiso, pero a nivel de destreza, de composición, de aprendizaje, igual es mucho”.

Uno de los consejos que compartió la directora para quien decida audicionar es que debe hacerlo porque genuinamente siente el interés de formar parte de este viaje profesional. “Es una oportunidad de vida que tienes que querer, y me refiero a que sea por ti, que lo hagas por ti”. La presentadora resaltó que no basta con soñarlo. “Ojalá cuentes con un sistema de apoyo brutal, porque estar en un certamen tiene sus retos y tiene sus complicaciones, pero se disfruta muchísimo”, aclaró. “Lo mismo que sucede con cualquier carrera que tú desees emprender, participar en un certamen es una inversión en tu vida”.

Las dudas pueden asomar en esa primera oportunidad de impresionar para formar parte de las delegadas. Sin embargo, Cifredo resaltó que se debe apostar a la autenticidad. “Puede parecer cliché, pero es real. Respira y disfruta el momento porque pasa más rápido de lo que uno piensa”, dijo sobre el certamen, que además de transgéneros, desde 2023 incluye la participación de candidatas casadas, divorciadas, embarazadas y/o con hijos.

“Hemos abrazado con mucho compromiso y con mucho respeto y honestidad las diferentes expresiones de belleza”, sostuvo. “Lo que nosotros estamos buscando son mujeres que defiendan su expresión de belleza, que quieran optimizarla, maximizarla y potenciarla. Y cuando hablamos de belleza, hablamos de una belleza integral. Queremos que inspire, que la gente cuando la vea la pueda admirar por todo lo que proyecta, pero también porque cuando hable lleve su mensaje y refuerce eso que estamos viendo en el exterior”.

Como un reflejo de su dedicación, en noviembre del año pasado recibió el premio “Beyond the Crown” por parte de la organización de Miss Universe, por su labor con las candidatas boricuas en su plataforma de desarrollo “Heel Camp”. El programa provee las herramientas esenciales para el desarrollo como candidatas de MUPR. El reconocimiento se dio durante su visita a México para la gala final, cuando acompañó a Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón.

“No me lo esperaba, no porque no se hiciera el trabajo”, confesó, y expuso el gran orgullo que siente en representación de la isla. “Una de las satisfacciones más grandes que podemos sentir es saber que la organización ve más de 100 certámenes, ve más de 100 programas de preparación o la experiencia que cada país le da a sus candidatas, y que haya escogido a Puerto Rico para iniciar lo que entendemos que va a ser una serie de reconocimientos que se entregarán anualmente, y que no tan solo lo hayan escogido, es que me hayan pedido apoyo para poder darles un tipo de sugerencias para que pudieran aplicar algunas cosas que se ajusten a la experiencia del certamen internacional, que evidentemente es distinto, que me permitieran apoyarles en ese proyecto piloto que están haciendo para Miss Universe, pues yo más que honrada, más que orgullosa y más que comprometida”.

La finalidad de que se logre un sexto cetro de Miss Universe la tiene muy presente, pero a la par, la evolución de cada aspirante en su proceso. “Yo creo que el objetivo de como puertorriqueños es la corona, y es probable que el país se sienta contento cuando tengamos otra Miss Universe. Yo también lo quiero y lo añoro”, expresó con firmeza. “Pero también cuando nos convertimos en una de las favoritas o caemos en un ‘top’ 12, o en un ‘top’ 5, o en un ‘top’ 10, nos hacemos cada vez más visibles”, reflexionó. De paso, abundó sobre el impacto de la experiencia de participar.

“Yo tengo la satisfacción de decir que nosotros cambiamos vidas”, dijo. “Para mí es importante cumplir con que cada candidata que pase por nuestras manos, o por lo menos por las mías, tenga un desarrollo real en su vida, que aprenda, que obtenga herramientas que de alguna manera la apoyen”.

Si te interesa

Cuándo: 1 de febrero

Dónde: A las 10:00 a.m. en Authentic Models Agency, y a las 2:00 p.m. en Element Models Agency.

Requisitos generales

Registrarse en la base de datos de https://muniversepr.com/registro/

Ser mayor de 18 años

Ser residente de Puerto Rico

Proveer dos fotos: una de rostro y una de cuerpo entero.

Qué esperar