Diez años de música, escenarios y el cariño del público puertorriqueño serán motivo de celebración para A Son de Guerra, agrupación que conmemorará su primera década de trayectoria con una gran fiesta de pueblo en la Concha Acústica de Guaynabo.

El encuentro está pautado para el viernes, 18 de septiembre, cuando la agrupación reunirá a sus seguidores para celebrar una historia construida alrededor de la música del cantautor dominicano Juan Luis Guerra y su amplio repertorio de éxitos.

Durante estos diez años, A Son de Guerra se ha presentado en distintos escenarios y eventos alrededor de Puerto Rico con un espectáculo inspirado en la trayectoria musical del artista dominicano, uno de los nombres más reconocidos de la música latina.

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La propuesta de la agrupación busca recrear la esencia de las canciones de Guerra y acercarlas al público puertorriqueño mediante una presentación que combina interpretación, energía y respeto por el repertorio original.

Una década rindiendo tributo a Juan Luis Guerra

Para Raúl “Nesty” Lugo, vocalista de A Son de Guerra, formar parte de este proyecto representa mucho más que interpretar canciones conocidas.

“Para mí, interpretar la música de Juan Luis Guerra es un privilegio. En cada presentación buscamos honrar su legado con respeto, excelencia musical y mucho corazón”, expresó Lugo.

Como parte de esta celebración, el público disfrutará de un recorrido musical de dos horas por algunos de los temas más emblemáticos del artista, entre ellos “Ojalá que Llueva Café”, “Burbujas de Amor”, “La Bilirrubina” y “El Niágara en Bicicleta”, además de muchos otros éxitos que han formado parte del repertorio de la agrupación.

La actividad será también una oportunidad para agradecer al público que ha acompañado a A Son de Guerra desde sus inicios y que ha sido pieza clave en el crecimiento y permanencia del proyecto durante estos diez años.

La orquesta, compuesta por 15 músicos y dirigida por Michael Sanabria, se distingue por recrear con energía, precisión y alta calidad musical la esencia de uno de los repertorios más reconocidos de la música latina. Su trayectoria ha trascendido Puerto Rico, con presentaciones en ciudades de Estados Unidos como Nashville, Orlando, Miami y Panama City, así como en destinos del Caribe, entre ellos Virgen Gorda, Curazao y Santa Cruz.

Además del espectáculo musical de A Son de Guerra, el público podrá disfrutar, previo a la presentación de la agrupación, de la música del DJ Joaquín Opio, quien pondrá el ambiente para dar inicio a esta gran noche.