“Emocionado y supercontento”, así dice estar el cantante Daniel Rivera, hijo al conmemorar 40 años de carrera artística. La ocasión llama celebrar con su público y así lo hará el viernes, 24 de abril a las 8:30 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar de Caguas.

“Estoy feliz con esta celebración. No son tantísimos, pero son 40 años, de verdad. Comencé esta carrera entre el 1985 y 86. He pasado por las diferentes etapas de la historia de música, desde el casete, LP, floppy disc, CD y ahora con lo digital me escucho hasta en Jerusalén”, expresa el hijo del reconocido cantante Danny Rivera.

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“Como pueden ver, no he tenido que estar presente consistentemente todo el tiempo. Tengo grabaciones, producciones y colaboraciones a través de todos estos años. En estos últimos diez he grabado 30 temas”, agregó.

“El aprendizaje no se detiene, es lo que estoy buscando hasta estar pleno. Quiero poder crecer como persona y cantante con calidad y mantener el legado familiar... De este amor por el arte y de esta industria”, manifestó.

Su felicidad se acrecienta al contar como invitado especial para la presentación a su padre, con quien hacía unos años no cantaba.

“Estoy feliz de tener a papi en mi concierto. No trabajamos juntos casi nunca. Aceptó la invitación y vamos a cantar a dúo algunas cosas que grabamos. Él tendrá su participación solo y cantará sus canciones al público. Está será la primera vez que él se presenta en la Sala Moneró. Ya estoy sintiendo una gran alegría y energía fabulosa”, sostuvo.

Rivera adelantó algunos de los detalles del concierto que estará presentado.

“Abrí mi baúl de recuerdos. Trabajé minuciosamente todo lo que le voy a presentar al público, temas de amor, desamor y de mi discografía; por ejemplo, de mi producción ‘Canción libre’ edición 1, 2, y 3, de la que se vendieron cientos de miles de copias. También el tema de protesta ‘Viva mi bandera’ que grabé en el 93, ‘El Yunque’ y ‘El cordero’, de Davilita. Estos dos últimos los grabé en una versión de salsa junto a la Orquesta Nacional, dirigida por Gary Núñez. Y ‘La brecha’, con el maestro Pedro Rivera Toledo”, abundó.

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A lo largo de sus cuatro décadas de carrera, Daniel ha transitado por casi todos los géneros musicales: “He cantado reguetón, música típica, navideña, boleros, baladas, salsa, bossa nova, tangos, rock y música sacra”.

Esa noche estará acompañado también por el pianista Pablo López Dumas, cinco músicos y una corista. Además de su progenitor, Rivera tendrá como invitados a los cantantes Rafy Disdier, Jacqueline Capó, Adeán Vale (hijo de “El Topo”) y al pianista Adlan Cruz.

“Será una velada muy especial porque cuento con el talento de extraordinarios amigos cantantes. Voy a cantar a voces con Rafy Disdier, que es un excelente compositor, dos de sus canciones: ‘Despierta’ y ‘Anoche’, que es su tema favorito. De su padre, don Edmundo Disdier, vamos a interpretar ‘Déjame hablarte’, tango que papi grabó dos veces”.

Añadió que Jacqueline Capó interpretará un tema de su padre, el compositor y cantante coameño Bobby Capó, y otro de su hermano ‘Bobito’, padre del reconocido vocalista Pedro Capó.

“Adrián Cabán recreará el lugar con canciones folclóricas y Adlan Cruz me acompañará en un tema que canté cuando estudiábamos en el Conservatorio de Música”, adelantó.

Los boletos para el concierto “Ya son 40″ están disponibles en Ticketera y en la entrada de la Sala Moneró de Caguas.