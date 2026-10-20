Si eres amante de los postres, La Chickscake tiene opciones para complacer tus antojos.

Ubicado en el barrio Pájaros, en Toa Baja, el negocio de Noelia Elespe se destaca por sus cheesecakes y su famoso bizcocho de chocolate inspirado en la película Matilda.

La idea surgió durante la pandemia por el COVID-19, cuando Elespe comenzó a preparar postres mientras trabajaba como tecnóloga veterinaria en Florida. Tras regresar a Puerto Rico en 2023, continuó desarrollando su emprendimiento hasta llevarlo al espacio que ocupa actualmente, su “sweet truck”.

“No es que sea el proceso más difícil, es que el proceso es meticuloso”, explicó la propietaria sobre la elaboración de sus cheesecakes, que requieren tiempo y precisión.

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Entre sus creaciones se destaca el bizcocho “Matilda”, de tres capas y cubierto de chocolate, inspirado en la memorable escena de Bruce Bogtrotter en la película de 1996, que lleva el mismo nombre.

“Yo creo que el 90 por ciento de las personas que ven el bizcocho lo llaman por Bruce o se refieren a la película como tal”, indicó Elespe.

Su menú cuenta con una variedad de deliciosos postres, entre estos cinnamon rolls, y bebidas como café y batidas.

Para la fundadora de La Chickscake, la perseverancia es clave para sacar adelante un negocio.

“Sean bien perseverantes y trabajen mucho. El emprendimiento es bien trabajoso, pero a la misma vez tiene muchas gratificaciones”, expresó.

Para más detalles, pueden encontrarlos en TikTok, Facebook e Instagram como La Chickscake.