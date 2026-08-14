Ante la gran acogida del público, “El Late Night” con Raymond Arrieta, producido por Tony Mojena Entertainment, suma un nuevo fin de semana de funciones los días 13 y 14 de noviembre en el salón Tropicoro del Fairmont El San Juan Hotel.

Las nuevas fechas se añaden a las funciones del 6 y 7 de noviembre, ampliando la oportunidad para que más personas puedan disfrutar del nuevo concepto de entretenimiento en vivo de Raymond Arrieta, que combina comedia, música, improvisación y la espontaneidad que surge de su conexión con el público.

“Estoy bien agradecido con el cariño y la acogida que le han dado a ‘El Late Night’. Este es un proyecto al que le hemos puesto muchísimo cariño y ver la respuesta del público ha sido una alegría enorme. Gracias a todos los que desde el primer día dijeron ‘yo quiero estar ahí’. Ahora tenemos dos noches más para encontrarnos, reírnos y disfrutar juntos de esta nueva aventura”, expresó Arrieta.

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“El Late Night” presenta la versatilidad de Raymond como artista a través de sus facetas como comediante, imitador, cantante, animador e improvisador. Cada función contará con banda en vivo, un artista invitado sorpresa y momentos que surgirán junto al público, haciendo que cada noche tenga personalidad propia.

La experiencia ha sido diseñada para que el público pueda disfrutar de una verdadera salida, más allá de asistir a un espectáculo. Las mesas 1 a la 32 contarán con servicio de mesero e incluirán un trago o refresco por persona, permitiendo a los asistentes disfrutar de la función desde sus mesas mientras comparten y son parte del ambiente de la noche.

Además, la mesa 14 será la “Mesa de celebración”, un espacio especialmente pensado para quienes quieran festejar cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión especial. La mesa deberá adquirirse completa e incluye una botella de vino, además de una experiencia especial junto a Raymond durante la función.

Las nuevas funciones de “El Late Night” con Raymond Arrieta serán el 13 y 14 de noviembre en el salón Tropicoro del Fairmont El San Juan Hotel. Los boletos están disponibles a través de Ticketera.