La modalidad del “drive in” se estaciona en los municipios de Barceloneta y Morovis con la llegada del concepto Cinema Park para el disfrute exclusivo de los residentes de estos pueblos, quienes tendrán acceso gratis.

Esta nueva alternativa de recreación segura, iniciativa de los municipios antes mencionados, es una producción de Tommy Stuart para Stuart Management.

Según se informó, desde el pasado viernes, 16 de octubre, y por los siguientes viernes, sábados y domingos, hasta el 25 de octubre, en el estacionamiento del Complejo Deportivo Gerardo “Gerry” Torres, los moroveños podrán disfrutar de una atractiva cartelera de películas de interés familiar proyectadas en una moderna pantalla de tecnología LED. El audio de alta calidad se podrá sintonizar desde los mismos vehículos, a través de una emisora en la frecuencia FM.

PUBLICIDAD

Las tandas de filmes serán los viernes y sábados a las 7:00 p.m., y los domingos, a las 5:00 p.m.

El Barceloneta Cinema Park debutará el fin de semana del 23, 24 y 25 de octubre, en el estacionamiento del Teatro Ernesto Ramos Antonini, del mismo municipio. El horario de películas será: viernes y sábado, a las 7:00 p.m., y domingo, a las 6:00 p.m.

El recogido de boletos se hará en la Oficina de Arte y Cultura. Para más información se pueden comunicar al 787-846-3400.

En cada municipio, se entregará un (1) boleto por familia, el cual será válido para un (1) vehículo.

La cartelera de películas a presentar, entre ambos autocines, incluirá “Playing with Fire”, “Bernie the Dolphin”, “Surf´s Up”, “Artic Dogs”, “Hotel for Dogs”, “Dora and the Lost City of Gold”, “I Still Believe” y “Jumanji the Next Level”.

Para los residentes de Camuy, el Camuy Cinema Park, ubicado en el parque de béisbol del barrio Membrillo, se extiende hasta el próximo domingo, 25 de octubre.

Boletos en la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio de Camuy localizada en el estadio Cheo López del mismo pueblo. Para información adicional, llamar al (787) 898-3050.

Durante cada función, los asistentes tendrán la alternativa de comprar nachos, pop corn, chocolates, hot dogs, refrigerios y otros, en el menú disponible a través de las paginas oficiales en Facebook de Stuart Management Events, Municipio de Morovis, Municipio de Barceloneta y Municipio de Camuy. No está permitida la venta ni consumo de bebidas alcohólicas.