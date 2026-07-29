El músico Néstor Torres está listo para celebrar su puertorriqueñidad y conectar con el público de la forma más íntima en su nuevo espectáculo “Flauta y mucho más”, que tendrá su puesta en escena el próximo 1 de agosto en el Moneró Café Teatro and Bar.

El destacado flautista y ganador de un Latin Grammy habló con Primera Hora sobre el concierto que presentará este fin de semana desde el tercer piso del Bellas Artes de Caguas, donde llevará un recorrido sonoro por el jazz, la música clásica y los ritmos antillanos que tanto ama.

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“Lo que el público puede esperar de este encuentro es un Néstor Torres sin filtro, en su más pura y jubilosa expresión”, afirmó el artista, quien destacó que presentarse en el espacio no sólo le recuerda del trabajo del gran José Luis Moneró, sino también de su infancia en Mayagüez, pueblo donde se crió escuchando a Sylvia Rexach y el programa de radio de su compueblano Gilbert Mamery, cuya obsesión por la música popular lo encaminó a una exitosa carrera que sobrepasa los 40 años de trayectoria.

“Vamos a vivir nuestra esencia, que es crear, celebrar y compartir, para salir recargados hacia ese próximo lunes y enfrentar el diario vivir con una esperanza inquebrantable”, manifestó el boricua.

En cuanto a elegir el Moneró como el lugar para celebrar su legado, Torres sostuvo que el mismo se presta tanto para transcender los estilos y formas en que se puede llevar la música, como llevar tertulias y compartir recuerdos con una audiencia dispuesta a disfrutar y crear comunidad.

“Se asume que el público es un espectador pasivo, pero para mí no es así. La música y el arte que ocurren en el escenario son el resultado de esa comunicación entre el artista y el público, y eso es lo que crea la magia”, resaltó.

El músico afirmó que no llevará todavía un adelanto completo sobre su próximo proyecto discográfico, “The Poet’s Revolution”, dado que su primer sencillo oficial saldrá el próximo 11 de septiembre. Eso sí, estará dispuesto a interpretar y declamar poesía que lleva más de 20 años en sus archivos, así como más de cuatro décadas de esfuerzo y reinvención a las tablas.

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“Mis primeros 30 años de carrera fueron de crecimiento para llegar como hombre, y los segundos han sido para cometer todos los errores habidos y por haber. Ahora estoy en un momento donde puedo hacer mi mejor trabajo”, resaltó Torres, asegurando que mientras hay algunos que “han tirado la toalla y no tienen energía”, otros, como él mismo, siguen dispuestos a seguir creando.

“Ese es mi camino; ese proceso constante de hacer música, y llevar música, es la llave de la juventud eterna”, apuntaló.

Los boletos para “Néstor Torres: Flauta y mucho más” ya están disponibles en Ticketera.