Cataño vuelve a convertirse en la capital de la industria caprina con la celebración del Festival Nacional del Cabro, producido por Grupo Meyta y el capricultor Carlos Díaz. Este año, la fiesta se extiende a dos días llenos de tradición, cultura y diversión en el Malecón Edwin Rivera Sierra.

El sábado, 4 de octubre, el público disfrutará de la Competencia de Cabras Lecheras, un evento especializado que reunirá a productores de toda la Isla para exponer la calidad y excelencia de sus animales. Este día será de gran aprendizaje y apreciación para agricultores, estudiantes y familias que quieran conocer más sobre la importancia de la cría caprina en Puerto Rico.

El domingo, 5 de octubre, se llevará a cabo las Competencias de las Cabras Enanas, además este día será dedicado a los Niños.

Festival Nacional del Cabro es un evento agrocultural y turístico que ya es tradición en la Isla.

Tanto sábado como domingo el evento se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gastronómicas con platos típicos elaborados a base de cabro (fricasé, empanadillas, sancocho y más); exhibiciones y venta de productos artesanales, yoga con cabritas, talleres educativos sobre la cría de cabros y agricultura sostenible y la Pasarela de las Cabras, certamen familiar donde las cabritas desfilan disfrazadas en busca de premios.

Con más de 18 años de historia, el Festival Nacional del Cabro se ha consolidado como una de las celebraciones más autóctonas y esperadas del país. La entrada es libre de costo y todos están invitados a ser parte de esta experiencia única.

Para más información visita www.festivaldelcabro.com o llama al (787) 590-7539.