¡Un junte caribeño de primera!

Eso es lo que el público disfrutará por primera vez con la unión en un mismo escenario del artista cubano Alexis Valdés, los humoristas dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes y el comediante puertorriqueño Gaby Alicea en “¡Qué junte! - Los duros de la comedia”, el sábado, 19 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Coca-Cola Music Hall.

El espectáculo nace con una idea sencilla: como caribeños, tenemos mucho más en común de lo que nos divide. En un momento donde a veces parece que compite isla contra isla, acento contra acento, “¡Qué junte!” propone reconocer lo que compartimos, celebrar nuestras diferencias y utilizar la comedia como punto de encuentro.

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Cada acto llegará con su propio estilo, personalidad y trayectoria, presentando su particular manera de contar historias y hacer reír. Dinámicas y momentos especiales conectarán las presentaciones, creando una experiencia que va más allá de tres propuestas individuales y celebra la diversidad cultural de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana.

Porque podemos tener diferentes acentos, historias y banderas, pero cuando se trata de reír, hablamos el mismo idioma.

“¡Qué junte! – Los duros de la comedia” será una noche para celebrar la comedia, la cultura y el orgullo de ser caribeños. Puerto Rico, Cuba y República Dominicana en un mismo escenario para recordar que lo que nos junta siempre será más grande que lo que nos separa.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketera y GabyAlicea.com.