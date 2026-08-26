Tras el éxito alcanzado en su pasada presentación el año pasado, los cantantes Wilda Liz Rodríguez, Omar Edgardo Vázquez, Ricardo Jesús y Pedro Juan regresan en el show “Bohemia ponceña 2″, el sábado 29 de agosto a las 8:30 p.m. en La Bodega de Méndez en Ponce.

“Estoy muy contenta. La experiencia ha sido muy enriquecedora, agradable y, sobre todo, divertida. Me siento feliz de volver a compartir el escenario con mis colegas y compueblanos. Tenemos una dinámica muy natural, porque somos amigos y disfrutamos hacer música juntos. Admiro muchísimo el talento de cada uno y me encanta compartir con artistas ponceños que tienen su propio estilo y una manera muy particular de hacer música”, manifestó emocionada Wilda Liz, la única voz femenina del cuarteto.

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“La conexión entre nosotros en la presentación pasada se transmitió rápidamente al público y fue precisamente lo que nos motivó a repetir esta segunda edición y prepararla con muchísimo cariño”, agregó.

La vocalista, miembro de la Coral Municipal de Ponce, adelantó detalles del espectáculo producido por Joffre Pérez.

“Por ser la única mujer del grupo me toca interpretar varias de las canciones que fueron escritas y popularizadas por grandes mujeres de nuestra música que tenían una enorme fuerza interpretativa, como Myrta Silva. Además, tendremos momentos en los que compartiremos los cuatro intérpretes en escena, porque parte de la magia de esta bohemia está precisamente en encontrarnos, unir nuestras voces y hacer música juntos”, sostuvo.

Por su parte, el actor y productor Joffre Pérez explicó cómo logró este junte de talento ponceño, quienes cantarán aconpañados por Luis Lajara en el piano, bajo la dirección de Pedro Juan.

“Esto surgió hace dos años en una conversación que tuve con una gran amiga de infancia, Nancy Vega, que es extraordinaria en bohemias. De tantos espectáculos que hecho le surgió la idea y me dice, ‘Joffre, por qué no haces una noche ponceña con cantantes naturales de la ciudad, creo que te resultaría’. Seguí su recomendacíón e hice la primera, y fue todo un éxito, y ahora estoy trabajando la segunda. Es un junte espectacular, cantarán solos, en dúo, en trío, y en cuarteto”, sostuvo, al tiempo que expresó su satisfacción por el trabajo que realizan los talentosos vocalistas.

“Me siento extremadamente honrado, ha sido un privilegio y un regalo de Dios poder reunir cuatro voces extraordinarias de mi Ciudad Señorial. No tienen nada que enviadiar a nadie. Son cuatro voces únicas que no se las deben perder”, concluyó.

En el espéctaculo se le rendirá tributo musical al maestro Catslino “Tite” Curet Alonso con motivo al centenario de su nacimiento. Además, se hará un reconocimiento a Pérez, quien está celebrando 64 años de carrera artística.

Para mayor información sobre “Bohemia ponceña 2″ puede llamar al (787) 354-3200 y (787) 651-1999.