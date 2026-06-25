Que si el trabajo, los tapones, las cuentas… Con tanto estrés, el cuerpo y la mente, a veces, nos piden un break, un ratito de desconexión.

Pero claro, tampoco la idea es gastar los ahorros, trepar la tarjeta de crédito y regresar con un nuevo dolor de cabeza.

Si te urge darte esa escapada –por salud mental o puro placer–, pero tienes poco presupuesto, aquí tienes 14 opciones, más allá de Estados Unidos.

República Dominicana

Punta Cana:

Fecha - finales de agosto a principios de septiembre

Vuelo - desde $165 (Arajet, sin equipaje)

Estadía todo incluido por 5 noches - desde $446

¿Qué hacer? - relájate y desconecta del mundo. Aquí solo vas a comer rico, meterte en la playa, tirarte a la piscina, darte un shot de mamajuana y dejarte mimar.

Santo Domingo:

Fecha - inicios de septiembre

Vuelo - desde $163 (Arajet, sin equipaje)

Estadía - una gran variedad a escoger, desde hostales, hoteles y apartamentos, que se ajustan a todos los presupuestos

¿Qué hacer? - explora la Ciudad Colonial (Patrimonio de la Humanidad), visita el Parque Nacional Los Tres Ojos y disfruta de la brisa en el malecón.

Punta Cana ( Suministrada )

Colombia

Bogotá:

Fecha - finales de agosto

Vuelo - desde $290 (Avianca)

Estadía para 6 noches - hostales por menos de $100, hoteles desde $130 y apartamentos a partir de los $150

¿Qué hacer? - sube en teleférico al Cerro de Monserrate para apreciar mejor la ciudad, recorre el barrio de La Candelaria para explorar sus grafitis y callejones, visita los museos del Oro y Botero, y camina por el Parque Simón Bolívar.

Medellín:

Fecha - mediados de septiembre

Vuelo - desde $215 (Copa Airlines, con una escala; o $244, directo con Avianca)

Estadía por una semana - hostales por menos de $100, hoteles desde $240 y apartamentos desde los $270

¿Qué hacer? - además de explorar su cultura –la Comuna 13, el Museo de Antioquia o el Pueblito Paisa–, también puedes degustar su gastronomía, como la bandeja paisa, las arepas o las empanadas. En las noches, sal de fiesta por Provenza.

Cali:

Fecha - inicios de agosto

Vuelo - desde $372 (Copa, una escala)

Estadía para 6 noches - apartamentos desde $200 y hoteles desde $220

¿Qué hacer? - camina por el barrio colonial de San Antonio, pasea por el Bulevar del Río, sube al Cristo Rey y, por supuesto, tírate tus mejores pasos de baile en La Topa Tolondra o el Museo de la Salsa.

México

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Ciudad de México

Fecha - inicios de septiembre

Vuelo - desde $337 (Avianca, sin equipaje)

Estadía para una semana - hostales desde $70, hoteles desde $350 y apartamentos a partir de $315

¿Qué hacer? - recorre el centro histórico, camina por el Bosque de Chapultepec, visita el Museo de Frida Kahlo, navega en trajinera por los canales de Xochimilco, degusta su exquisita gastronomía, vive una noche de adrenalina en la lucha libre o sal de fiesta por Zona Rosa, Roma Norte, Condesa o Polanco.

Perú

Lima

Fecha - inicios de septiembre

Vuelo - desde $264 (Arajet, sin maleta)

Estadía por una semana - hostales desde $68, hoteles $200 y apartamentos desde $185

¿Qué hacer?: visita la Plaza Mayor y las Catacumbas de San Francisco, explora el barrio bohemio de Barranco, descubre la historia de Huaca Pucllana, pasea por el Malecón de Miraflores o disfruta del espectáculo de luces, agua y música del Circuito Mágico del Agua.

Lima es considerada la capital culinaria de América. No pierdas la oportunidad de probarla en algún huarique (puesto local). Pide, por ejemplo: ceviche fresco, arroz chaufa o tómate un pisco sour.

Malecón de Miraflores, en Lima, Perú.

Costa Rica

San José

Fecha - finales de julio a inicios de agosto

Vuelo - desde $350 (Avianca)

Estadía para 6 noches - hostales por menos de $145, hoteles desde $219 y apartamentos a partir de $215.

¿Qué hacer? - respira aire puro en el Parque Metropolitano La Sabana, prueba el tradicional “casado” en el Mercado Central, camina los barrios de Escalante, Amón u Otoya, visita el Museo del Jade o camina por la Plaza de la Cultura. Recuerda: Costa Rica es pura vida.

Ecuador

Quito

Fecha - inicios de julio

Vuelo - desde $406 (Avianca, una escala)

Estadía por 6 noches - hostales por menos de $70, hoteles desde $130 y apartamentos de hasta $200

¿Qué hacer? - merodea el Centro Histórico (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco), admira el interior bañado en oro de la Iglesia de la Compañía de Jesús, sube al Teleférico para ver la ciudad desde lo alto, colócate en la línea ecuatorial para que tengas la experiencia de estar en los dos hemisferios al mismo tiempo o camina por la zona hipster del barrio La Floresta.

De mochilero

Para los siguientes destinos hay que hacer un poco de “sacrificios”, como coger vuelos de más de 6 horas, dormir en habitaciones compartidas o ser más ahorrativos en las comidas y actividades.

Toronto, Canadá

Fecha - inicios de noviembre

Vuelo - desde $322 (Arajet, sin maleta)

Estadía por 6 noches - habitaciones compartidas desde $230, mientras que los apartamentos y hoteles comienzan desde los $500 y $580, respectivamente

¿Qué hacer? - asómbrate con sus rascacielos, visita el Acuario Ripley, realiza un pequeño viaje en ferry a las Islas de Toronto, pasa por el Mercado de St. Lawrence y cómete un peameal bacon sandwich (sándwich de tocino canadiense)

Quebec, Canadá

Fecha - finales de agosto a inicios de septiembre

Vuelo - desde $355 (American Airlines, una escala, más de ocho horas de vuelo)

Estadía para una semana - hostales a partir de $200; hoteles y apartamentos fuera de presupuesto

¿Qué hacer? - explora el Viejo Quebec (Haute-Ville y Basse-Ville) con sus fortificaciones, admira el imponente Fairmont Le Château Frontenac, asómbrate con las Cataratas de Montmorency o prueba un poutine: papas fritas, queso en grano y salsa de carne.

São Paulo, Brasil

Fecha - inicios de agosto

Vuelo - desde $435 (Arajet, sin equipaje, una escala, más de 11 horas)

Estadía por una semana - hostales por menos de $100, hoteles a partir de $200 y apartamentos desde $170

¿Qué hacer? - camina o pedalea por el Parque Ibirapuera, visita el barrio japonés de Liberdade, aprecia arte callejero en el Beco do Batman, pasea por el barrio bohemio de Vila Madalena o prueba su gastronomía en el Mercado Municipal.

Santiago, Chile

Fecha - mediados de noviembre

Vuelo - desde $498 (Arajet, sin equipaje, una escala, más de 10 horas)

Estadía para 6 noches - hostales a partir de los $100, hoteles desde $200 y apartamentos desde $170

¿Qué hacer? - sube al mirador Sky Costanera, pasea por los cerros Santa Lucía y San Cristóbal, visita la Plaza de Armas, camina por el barrio Lastarria y Bellas Artes, explora el barrio Bellavista –donde está la casa del poeta y político Pablo Neruda– o degusta su gastronomía (pastel de choclo, empanada de pino, completo o chorrillana).

Ciudad de Panamá, Panamá

Fecha - mediados de septiembre

Vuelo - desde $506 (Copa)

Estadía para una semana - hostales desde $77, hoteles a partir de los $200 y apartamentos a partir de $300

¿Qué hacer? - admira una de las obras de ingeniería más importantes del mundo en el Canal de Panamá, piérdete por las calles del Casco Viejo, recorre la Cinta Costera, sube al Cerro Ancón o visita las ruinas arqueológicas de Panamá viejo.

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Nota: Los precios fueron consultados durante junio de 2026, con salida desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU). Los costos corresponden a las opciones más económicas disponibles al momento de la búsqueda, por lo que pueden variar dependiendo la fecha de compra.