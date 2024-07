El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Centro Cultural Luis Muñoz Rivera anunciaron que la Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas se celebrará este fin de semana, del 19 al 21 de junio, en la plaza pública Monseñor Miguel A. Mendoza de Barranquitas. Esta feria considerada la más antigua de Puerto Rico, cuenta con más de 185 artesanos y artesanas adscritos al ICP. El tradicional evento forma parte de la celebración del Mes del Artesano y Artesana del ICP.

“Este fin de semana todos los caminos conducen a la tradicional Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas. En este gran evento cultural, el público podrá deleitarse con múltiples actividades, espectáculos musicales y una de las más grandes y completas muestras artesanales de Puerto Rizo, que se distingue por su variedad y calidad. Además, tendremos la Casa Museo y el Mausoleo de Luis Muñoz Rivera abiertos para que todos los asistentes puedan conocer más de la historia de este pueblo. Invitamos a las familias puertorriqueñas a que vengan a disfrutar de esta gran celebración de nuestra cultura y a su vez, contribuir a la economía de nuestros artistas, artesanos y comercios de la región”, expresó por escrito el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz.

Las exhibiciones de artesanías comenzarán cada día desde las 9:00 am. Entre los renglones artesanales que estarán presentes, se destaca la madera en torno, tallla de santos, barro, labores de aguja, juguetes tradicionales, dulces, camisetas, pirograbado en madera, joyería arsenal, orfebrería e instrumentos de percusión entre otros.

Las presentaciones musicales comienzan el viernes, 19 de julio, a las 12:00 del mediodía con el Sexteto Boricua, seguido por el grupo Ausuba a la 1:30 pm. Luego a las 3:00 pm, le toca el turno a Ecos de Borinquen y a las 4:30 pm se presentará el Conjunto Camara. A las 6:00 pm la música sigue con Atabal. Luego llegan a la tarima el Duo Daniel Díaz, seguidos por Alexander López. El cierre de la noche del viernes estará a cargo de Papo Cocote y su Montuno.

Las inscripciones para el Maratón Luis Muñoz Rivera estarán abiertas desde las 6:00 am del sábado, 20 de julio, para salir a las 7:00 am. Ese día, la música comienza a las 11:00 am con Guarikén. A la 1:00 pm habrá una presentación interactiva musical de bomba, con el auspicio del ICP, a cargo de Desde Cero. A las 2:30 pm, Mapeyé Orquesta Nacional Criolla realizará su intervención musical para dar paso a la Misa en la Parroquia San Antonio de Padua. A las 5:00 pm, el publico podrá disfrutar del espectáculo de Plena Libre, a las 6:30 pm de Jíbara Banca y a las 8:00 pm de Radio Maniaca. La fiesta culmina esa noche a las 9:00 pm con la música de Gustavo Laureano de “La Secta”.

Las actividades del domingo 21 comienzan desde las 9:00 am con el mercado artesanal y misa jíbara. A las 10:00 am el artista Ricardo Rivera Diadoné estará pintando caritas a los más pequeños. Las música comienza desde las 11:00 am con Guarikén y a las 11:30 am se presenta Chavela Rodríguez y su grupo. A la 1:00 pm le toca a el Trio Esencia con Nate Rodriguez y a las 2:30 pm llega el Concurso de Trovadores. Luis Daniel Colón y su grupo deleitarán al público a las 5:00 pm y el grupo Esencia a las 6:30 pm. Charlie Aponte y su Orquesta tendrán a su cargo la clausura de la Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas a las a las 8:30 pm.