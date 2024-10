Este “finde”, la oferta alrededor de la Isla es buena. De norte a sur y centro la diversión en familia o en corillo llama.

Para que tengas una idea, aquí te presentamos varias de las opciones:

Quebradillas : El sábado es la tradicional Cabalgata Manuel “Papi” Tosado, que reúne a cientos de amantes de los equinos en un recorrido a través de las comunidades del pueblo. La cabalgata se realiza hace más de 20 años y se originó como una iniciativa de la familia Tosado Mercado. De otro lado, el municipio continúa celebrando este fin de semana sus fiestas en honor al santo patrón San Rafael Arcángel en la plaza pública. El viernes cuentan con la música del Grupo Kaché, el sábado será la Noche de Salsa y la Orquesta Creación Boricua animar’n la noche. El domingo, el Grupo Serenata Bohemia cerrará el espectáculo musical de la semana. Tambien habrá entretenimiento para toda la familia, artesanos y kioscos.

: El sábado es la tradicional Cabalgata Manuel “Papi” Tosado, que reúne a cientos de amantes de los equinos en un recorrido a través de las comunidades del pueblo. La cabalgata se realiza hace más de 20 años y se originó como una iniciativa de la familia Tosado Mercado. De otro lado, el municipio continúa celebrando este fin de semana sus fiestas en honor al santo patrón San Rafael Arcángel en la plaza pública. El viernes cuentan con la música del Grupo Kaché, el sábado será la Noche de Salsa y la Orquesta Creación Boricua animar’n la noche. El domingo, el Grupo Serenata Bohemia cerrará el espectáculo musical de la semana. Tambien habrá entretenimiento para toda la familia, artesanos y kioscos. Gurabo : La Plaza de los Próceres acoge este fin de semana la 32ª edición del Tradicional Festival del Mapeyé como antesala a la temporada navideña. Este evento, que celebra más de tres décadas es un homenaje a la cultura, la música y las tradiciones puertorriqueñas. Como todos los años, el domingo se llevará a cabo el torneo de dominó y el concurso de trovadores. El sábado en tarima la música es de Troventud, Eduardo Villanueva, Norberto Vélez y Bobby Valentín, y el domingo están Victoria Sanabria y Grupo Manía.

: La Plaza de los Próceres acoge este fin de semana la 32ª edición del Tradicional Festival del Mapeyé como antesala a la temporada navideña. Este evento, que celebra más de tres décadas es un homenaje a la cultura, la música y las tradiciones puertorriqueñas. Como todos los años, el domingo se llevará a cabo el torneo de dominó y el concurso de trovadores. El sábado en tarima la música es de Troventud, Eduardo Villanueva, Norberto Vélez y Bobby Valentín, y el domingo están Victoria Sanabria y Grupo Manía. Guayama : El primer aniversario de las Noches del Guamaní se celebra el viernes con lo mejor de la gastronomía del pueblo combinada con un espectáculo musical de primera y artesanos en la plaza de recreo. El espectáculo artístico estará a cargo del Grupo Tributo a Todo, seguido de la presentación de Manolo Mongil y de Son de Guerra, cerrando El Gran Combo.

: El primer aniversario de las Noches del Guamaní se celebra el viernes con lo mejor de la gastronomía del pueblo combinada con un espectáculo musical de primera y artesanos en la plaza de recreo. El espectáculo artístico estará a cargo del Grupo Tributo a Todo, seguido de la presentación de Manolo Mongil y de Son de Guerra, cerrando El Gran Combo. Bayamón : Como todo tercer sábado de mes, desde las 6:00 p.m, el Taller Palenque celebra el Bombazo Vaquero en la plaza Ignacio Zorrilla, en el casco urbano (entrando por la escuela Agustín Stahl al final). Habrá estacionamiento y artesanos.

: Como todo tercer sábado de mes, desde las 6:00 p.m, el Taller Palenque celebra el Bombazo Vaquero en la plaza Ignacio Zorrilla, en el casco urbano (entrando por la escuela Agustín Stahl al final). Habrá estacionamiento y artesanos. Caguas: El Paseo de los Artistas combina el sábado distintas manifestaciones artísticas y gastronómicas en un evento al aire libre. Con música en vivo, teatro, presentaciones de baile y más. Mientras que en la plaza Palmer, hay otra edición de “Sábados pa’ la plaza”, con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y muchas sorpresas.

Torneo de pesca

El sábado, desde las 8:00 a.m., se celebra el 1er torneo de Pesca All Star de Dorado dedicado a la diversidad funcional. Será en el Club de Pesca Villa Pesquera de Dorado bojo la organización de ADD Corp. Las inscripciones darán inicio a las 7:00 a.m.

Flor Cosme, educadora de neurodiversidad y fundadora de AAD Corp, explicó a Primera Hora que el Primer Torneo de Pesca All Star Dorado dedicado a la neurodiversidad será el primer torneo de su tipo dedicado a personas dentro de lo que se conoce como diversidad funcional, que incluye un amplio grupo de condiciones, tales como autismo, dislexia, problemas específicos de aprendizaje, síndrome de Down, ADHD (déficit de atención e hiperactividad), problemas motores, problemas de impedimento físico que tengas que utilizar algún tipo de tecnología para asistir tu funcionamiento, como puede ser una silla de ruedas, entre muchas otras.

PUBLICIDAD

Además de la pesca, el evento contará con música, entretenimiento, animación para niños, almuerzo para los participantes inscritos, rifas, premiaciones y quioscos con meriendas, comidas y refrigerios.

En honor a Tite

Este fin de semana, en el XLV Festival de Teatro de Caguas se presenta la obra “Tite Curet Alonso: Lírica y Poesía”, con funciones el viernes y sábado a las 8:30 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. El montaje busca resaltar el legado artístico del compositor y poeta puertorriqueño, cuyo trabajo ha dejado una marca indeleble en la música latina. Funciones libre de costo en el Teatro Arcelay.

Ciencia extraña

El Centro Criollo de Ciencias y Tecnologías (C3Tec) tiene el sábado a las 5:00 p.m. su evento “Weird Science”, una aventura científica en la que toda la familia se sorprenderá con experimentos alucinantes, juegos interactivos y mucha diversión. Llega con tu mejor disfraz de detective o científico loco. Con divertidas actividades como confección de coquito, Lava Lamps, galletas con forma de araña, chocolates mágicos, mantecado instantáneo y mucho más.

Daymé en concierto

El viernes, a las 7:30 p.m., la cantante cubana Daymé Arocena se presenta en concierto, libre de costo, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (#951, Ave. Ponce de León, Santurce).