Ya sea en familia, con tu corillo o por tu cuenta, te presentamos las opciones en los distintos renglones del entretenimiento que hay este “finde”, pagando o de manera gratuita.

De k-chete

El Taller Palenque celebra otro Bombazo Vaquero en la plazoleta Ignacio Zorilla, en Bayamón. ( Captura )

Concierto de aniversario: A Son de Guerra: Viernes desde las 6:00 p.m. en la concha acústica de Guaynabo. Fiesta de pueblo abierta al público general con un recorrido musical de dos horas con los mejores éxitos de Juan Luis Guerra, como “La bilirrubina”, “Ojalá que llueva café”, “Burbujas de amor” y “El Niágara en bicicleta”, entre muchas más, a cargo de A Son de Guerra, que celebra su décimo aniversario. La velada contará además con la antesala musical a cargo de DJ Joaquín Opio.

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Viernes de salsa en Isabela: A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Bombazo Vaquero: Sábado desde las 6:00 p.m. en la Plaza Ignacio Zorrilla en el casco urbano de Bayamón (entrando por la Escuela Agustín Stahl al final). Con música a cargo del Taller Palenque.

Sábados pa la plaza: Desde las 6:00 p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

En familia

Este fin de semana es para los pequeños de la casa en la Feria de Niños en Bayamón. ( Suministrada )

Feria de Niños: Sábado y domingo desde las 10:00 a.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Encuentro para fomentar la conexión familiar mientras se cultivan valores, el desarrollo de la imaginación y diversos aprendizajes sin dejar de lado el entretenimiento. Habrá espectáculos de personajes infantiles, lectura de cuentos, payasos, inflables, juegos interactivos, manualidades, pintacaritas, baile, música y ejercicios, entre otros. Boletos en Ticketera (entrada libre de costo para niños y niñas menores de 2 años).

Disney’s The Little Mermaid: Sábado a las 7:30 p.m. y domingo a las 3:00 p.m. en el Teatro Tapia del Viajo San Juan. Musical que narra la historia de Ariel, una joven sirena que sueña con descubrir el mundo humano. A través de inolvidables canciones, coloridos personajes y una puesta en escena espectacular, esta historia celebra los sueños, el amor y el valor de seguir tu corazón. Un espectáculo para toda la familia lleno de fantasía y emoción. Boletos en PRTickets.

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Soul Screams Haunted House: Sábado a las 7:00 p.m. en el Jardín Botánico & Cultural de Caguas. Comienza a disfrutar y llevarte un buen susto de cara al Día de las Brujas. Este fin de semana es el viernes, pero próximamente abrirá de jueves a domingo hasta el 7 de noviembre. Ya son 15 años aterrorizando y sacando gritos al público. Este año, hay cinco atracciones, tres de ellas completamente nuevas, escalofriantes “scare zones”, dos tarimas con shows en vivo y un área de “photo ops”. Boletos en Ticketera.

San Juan Festival of Speed: Domingo a las 9:00 a.m. en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn, San Juan. Evento automovilístico familiar inspirado en el legendario Festival de la Velocidad de Inglaterra, que reúne autos como Lamborghini, McLaren y Porsche, compitiendo bajo el formato contrarreloj en un circuito técnico de curvas y cambios de dirección diseñado para medir precisión y destreza. Boletos en PRTickets (menores de 12 años no pagan).

En concierto

Ricardo Montaner regresa a Puerto Rico con "El último regreso Tour". ( Suministrada )

El último regreso Tour: Jueves y viernes a las 8:00 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Luego de una pausa en su carrera, Ricardo Montaner se embarcó en febrero en una nueva gira internacional que arrancó en Buenos Aires y ahora llega al Coliseo José Miguel Agrelot. El Último Regreso Tour se ha extendido por las principales ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa con una buena carga de nostalgia y éxitos como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y “Déjame llorar”, entre muchos otros. Boletos están en Ticketera.

Desde mi ventana: Viernes y sábado a las 8:00 p.m., y domingo a las 4:00 p.m. en la sede de la compañía Agua, Sol y Sereno. Pieza de danza teatro, bajo la dirección de nuestra fundadora Cathy Vigo, la dramaturgia actoral realizada por el colectivo y el mundo sonoro de la pianista Brenda Hopkins. Boletos en PRTickets.

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Tributo a Silvio Rodríguez: Viernes a las 7:00 p.m. y sábado a las 4:00 p.m. en Moneró Café, Teatro & Bar del Centro de Bellas Artes de Caguas. Silverio Pérez, Carlos Esteban Fonseca, Zoraida Santiago, Mikie Rivera, Chabela Rodríguez y Flor de Viento se unen para hacer un tributo al cantautor cubano. Boletos en Ticketera.

Son de Arena: Viernes a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Café en Santurce. Un show lleno de energía, talento y sabor. A través de varios géneros de la música caribeña, estos jóvenes unen diferentes estilos y generaciones en una experiencia fresca y dinámica. Boletos en PRTickets.

Caribefónico, Vol. 001: Viernes a las 9:00 p.m. en Bambalinas Café Teatro, área del Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada. Llega una nueva experiencia en eventos nocturnos dedicada a la música electrónica en la zona oeste de Puerto Rico. Caribefónico (Vol. 001) es un proyecto que busca transformar la vida nocturna de la región creando un concepto de club sofisticado y bien producido, alejándose de los formatos tradicionales o los usuales “raves” con música de los dj’s Carlos Rivera, JD Matías y Dano, entre otros. Boletos en PRTickets.

Pops 1: William Cepeda Puerto Rican Jazz Sinfónico: Sábado a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico da inicio a su Temporada Pops con esta producción que reúne al maestro William Cepeda y su agrupación Afro Rican Jazz, en conmemoración de sus 35 años de trayectoria. Se trata de una propuesta que fusiona jazz puertorriqueño, géneros autóctonos y la grandeza de la música sinfónica en un formato sin precedentes en la Isla. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

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Idilio sinfónico: Tributo a Willie Colón: Sábado 8:00 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes. La Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la batuta del maestro Ángel “Cucco” Peña, rinde homenaje a “Idilio sinfónico”, el que fuera el último concierto de Willie Colón, realizado en San Juan en agosto de 2025. Junto con la Filarmónica, estarán Miguel Colón, hijo de Willie, y otros invitados. Boletos en Ticketera y TicketCenter.

Grupo Frontera: Sábado a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Tras concluir su etapa por los Estados Unidos a mediados de septiembre, la agrupación de música regional mexicana arranca en San Juan su recorrido por Latinoamérica. Boletos en Ticketera.

Dalvin La Melodía: Sábado a las 8:30 p.m. en el Coca Cola Music Hall. Primera gira internacional del bachatero dominicano Dalvin La Melodía celebra el lanzamiento de su álbum de estudio “La bachata volvió”. Boletos en Ticketera.

Sonus Venti en concierto: Domingo a las 11:00 a.m. en el Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Como parte de la Serie de Conciertos en Familia, este concierto bajo la dirección del profesor Bartolo Vargas destacará obras escritas para combinaciones instrumentales variables, con interpretaciones de piezas de reconocidos compositores como Hayato Hirose, Stephen Schwartz, Robert W. Smith, Rafael Hernández, Bobby Capó, entre otros. Boletos en TicketCenter.

Conciertos en familia: Desde adentro: Domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Concierto de la cantautora puertorriqueña Ariana Lorén, inspirado en su primer álbum lanzado en 2024. El repertorio incluye composiciones originales que transitan por el bolero, la danza puertorriqueña y el son. Tambien interpretará una selección de boleros de su próximo disco en el que rinde homenaje a grandes compositoras puertorriqueñas como Sylvia Rexach y Puchi Balseiro. Boletos en TicketCenter.

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A escena

El "gafa party" para el estreno del nuevo apartamento de Guille se ve amenazado en la obra "El penthouse de Guille". ( Suministrada (Javier del Valle) )

Eurídice, según Eurídice: Viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en la sala Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce. Sube a escena “Eurídice, según Eurídice”, un clásico de las tablas llevado a la modernidad. Luego de su éxito en Londres y Ciudad de México, la pieza llega a Puerto Rico para contarnos la historia de Leni —o Eurídice— desde su infancia, sus días en la escuela y su primer amor desde su propia voz: sus sueños, sus deseos y sus decisiones. Esta pieza cuenta con dos opciones de boleto: entrada general (butacas regulares) y “nivel piso” (con una experiencia más íntima e inmersiva con asientos en el espacio escénico). Boletos en TicketCenter y Ticketera.

Noche de Impro - Cogiendo calle: Viernes a las 8:00 p.m. en Studio 58 Comedy Club en Ponce; sábado a las 8:00 p.m. en Bambalinas Café Teatro en Aguada. Show de improvisación dónde nadie sabe lo que va a pasar. Gózate una nueva historia creada con tus sugerencias y las ocurrencias de los improvisadores. Boletos en PRTickets.

El Reencuentro: Viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de San Sebastián. Tras varios años, Tío Maneco y Viroldo vuelven a encontrarse sobre un mismo escenario para revivir la química, el humor y las ocurrencias que los convirtieron en dos de los personajes más queridos por el público puertorriqueño. Boletos en Buy-a-Tix.

El país está hecho un cake: Viernes a las 8:30 p.m. en PuntoFijo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. El presidente de un Senado, Riviera Shark, abordará a su estilo los asuntos de política, gobierno, elecciones y cualquier tema del interés de la audiencia. Sátira, imitaciones, improvisación y mucho humor criollo. Boletos en PieTix.

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El padre: Sábado a las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Mirada íntima y sensible sobre lo que significa vivir con la enfermedad de Alzheimer y su impacto en el círculo familiar. Boletos en Ticketera.

El penthouse de Guille: Sábado a las 3:00 y 7:30 p.m. y domingo a las 3:00 p.m. en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce. Guille decide tirar la casa por la ventana para inaugurar su nuevo e impresionante penthouse con su famoso “Gafa Party”, pero cuando explota un chisme todo parece venirse Abajo. Boletos en TicketCenter y Ticketera.

Quíntuples: Sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce. Estructurada a modo de monólogos, la obra presenta a la familia Morrison (cinco hermanos quíntuples interpretados por Sara y Joaquín Jarque. Boletos en Ticketera.

El caco & el rockero: Sábado a las 8:00 p.m. en Studio 58 Café Teatro de Guayama y domingo a las 7:00 p.m. en La Mordida Taquería Mexicana en Caguas. A través del stand-up, dinámicas de improvisación, invitados especiales y una constante interacción directa con el público, ambos personajes exponen anécdotas absurdas y visiones totalmente contrarias sobre la cotidianidad, la música y los estilos de vida en la Isla. Boletos en PieTix.

Cuca Gómez: La Cenicienta: Sábado a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. En su regreso a los escenarios, Cuca Gómez va en busca de su príncipe azul en esta parodia del cuento de hadas que todos conocemos. Con Otilio Warrington, Tita Guerrero y Braulio Castillo, hijo entre otros. Boletos en Ticketera.

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¿Cortadito o capuchino?: Sábado a las 8:00 p.m. en Abracadabra Counter Cafe (Ave. Fernández Juncos #1651, Santurce). Comedia sobre dos enamorados que desafían clases sociales y presiones familiares para apostar a quererse. Boletos en PRTickets.

Enchaqueta’o: Domingo a las 5:00 p.m. en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Los abogados del Bufete Lladó, Castellar, Yamilet & Abuela Kuka presentan un show de stand-up comedy, música y hasta un juicio que te dejará muerto de la risa. Boletos en PieTix.

El secreto de la mesa 7: Domingo a las 6:00 p.m. en Mesas y Telón By Domínguez en Ponce. En esta puesta en escena, el público asiste a una gala de presentación tecnológica donde ocurre un asesinato. Lo interesante de la experiencia es que a cada espectador se le entrega un “kit del investigador” para analizar la evidencia, interrogar a los sospechosos y descubrir quién es el asesino antes de que termine la función. Boletos en PieTix.