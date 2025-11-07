Fiestas patronales de Aguadilla

Todo el fin de semana en la plaza Rafael Hernández y lugares aledaños. Con kioscos, artesanos y buena música. EL viernes desde las 7:00 p.m. están en tarima Rumba Caliente, Jandy Ventura, Los Hijos de Rubby y Elvis Crespo. El sábado el show comienza a las 3:00 p.m. con el mago Jubilín, Lucita y sus Amigos, el show de dinosaurios; y después del reinado cantan Sophy y La Sonora Ponceña. El domingo se presentan los hermanos Sanabria, hay encuentro de trovadores, Señorío Ponceño, Vivanativa, Milly Quezada y Pedro Capó.

Fiestón Navideño de Salsoul

El viernes, desde las 7:00 p.m. en la plaza Eugenio María de Hostos de Bayamon, SalSoul da inicio a la Navidad con un evento familiar con música de Límite 21, Plenéalo y Víctor García y La Sonora Sanjuanera.

Encendido de la Navidad Trujillana

El viernes desde las 6:00 p.m. en la plaza de recreo de Barrio Pueblo hay fiesta, música y tradición. Para los pequeños estará la Juguetería Trujillana y la visita de los Reyes Magos. En la música estarán la banda municipal, niños trovadores, baile y batucada, y la Tuna de Cayey.

Viernes de salsa

En la plaza pública de Isabela a las 7:00 p.m. Con kioscos, artesanos y clases de baile.

Sábados pa la plaza

En la plaza Santiago R. Palmer de Caguas desde las 6:00 p.m. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y muchas sorpresas.

Encendido en Cabo Rojo

El sábado en la plaza de recreo Ramón Emeterio Betances, desde las 7:00 p.m., dan la bienvenida a la Navidad con mucha alegría y tradición navideña. Con José Nogueras, Victoria Sanabria y Las Chavalas.

Bomba en La Pared...

El domingo desde las 5:00 p.m. en el Patio 773 en La Pared, en Luquillo. Llégale para que des rienda suelta al ritmo ancestral de la bomba en tu cuerpo.

...y en el Último Trolley

El domingo desde las 2:00 p.m. en el Último Trolley de Ocean Park. Disfruta y baila frente a la playa con el grupo Bomba Salitre.

Palo Libre

El domingo desde la 1:00 p.m. en la Placita de Santurce. Con la música de Tanicha López, Habichuelas, La Tribu de Abrante y DJ Predator.