El ilusionista puertorriqueño Abraham David celebra su primera década de carrera artística con el estreno de su nuevo espectáculo “Sueños de Magia”, una gala al estilo Las Vegas que promete elevar los estándares del ilusionismo en la isla. La presentación se llevará a cabo este sábado, 18 de abril a las 7:00 p.m. en el histórico Teatro Yagüez, en Mayagüez.

El comunicado de prensa menciona que “el público podrá disfrutar de una experiencia única de dos horas en un evento que festeja el arte de la ilusión a través de distintos estilos de magia contemporánea”.

Abraham David reunirá a destacados artistas internacionales. Desde México llegará el reconocido mentalista Ednovi, maestro en conectar con la audiencia y sorprender con sus lecturas de mente. Desde Argentina se presentará Abril, quien revoluciona la escena con su innovadora propuesta de magia con tecnología. Ambos artistas pisarán suelo boricua por primera vez.

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La velada contará con la participación especial de Ellie y Jeki, expertos provenientes de Corea del Sur y máximos exponentes en las disciplinas de manipulación y el asombroso quick change (cambio rápido de vestuario). El dúo fue semifinalista en Britain’s Got Talent y ha acumulado victorias en algunas de las competencias de magia más importantes del mundo. Además, establecieron un Récord Mundial Guinness por la mayor cantidad de cambios de vestuario realizados en 30 segundos, detalla la nota de prensa.

“Desde pequeño, mi sueño fue dedicar mi vida a este arte. Poder presentarme en el Teatro Yagüez para celebrar estos 10 años, rodeado de colegas internacionales que admiro y ante mi pueblo, es literalmente un sueño hecho realidad”, expresó Abraham David mediante declaraciones escritas.

Para el artista puertorriqueño, esta producción no solo representa un repaso por su trayectoria, sino el debut de un repertorio completamente renovado que incluirá grandes ilusiones de alto impacto visual, así como una variedad de estilos que abarcan desde el misticismo del mentalismo hasta la destreza de la magia de cerca y de escenario. La puesta en escena integrará nuevos actos con la participación de animales y sorprendentes efectos escénicos.

“Queremos que cada persona que asista vuelva a creer en lo imposible. ‘Sueños de Magia’ es una experiencia pensada para sorprender, emocionar y recordar que la magia puede ocurrir frente a nuestros propios ojos”, añadió el ilusionista.

Los boletos están disponibles a través de www.ticketera.com.