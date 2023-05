Un espacio colorido y lleno de sabor resalta entre la hermosa vista de la playa Inches en Patillas. Se trata del local Mango’s Tropical Café, que trae a la “Esmeralda del Sur” un ambiente de fiesta tropical y buena comida.

Este chinchorro, decorado con temática playera, es una propuesta completa que trae desde frituras y picadera hasta un menú a la carta exquisito.

“La idea nace de un concepto de Estado Unidos, tipo tropical cerca de la playa. Se trajeron los conceptos que abarcan el color que tiene y el estilo de la pintura, que es llamativo para traer algo diferente. La temática es que cuando el negocio se ve por la noche es como si estuvieras viendo una pecera, se ven todas las luces de diversos colores, y estamos cerca de la playa, que no es común estar tan cerca de la playa”, explicó Eric Guzmán, administrador del local que abrió sus puertas hace tres años.

PUBLICIDAD

Mango’s Tropical Café tiene como oferta predilecta las empanadillas, ideales para quien solo quiere “picar”, aunque la variedad de estas frituras promete conquistar el paladar.

“La especialidad son las de pulpo y carrucho, que las tenemos por temporada. Pero también tenemos las de pollo, pastelón, camarones, carne molida, queso y guayaba. Se ha incorporado una gran variedad para el deleite de las personas y para tratar de traer cosas nuevas”, indicó Guzmán.

La movida cambia a lo largo del día, pero el gusto de la picadera y los platos principales es constante. Para Primera Hora/Xavier García ( Xavier Garcia )

No obstante, quienes buscan un menú a la carta, también pueden disfrutar de la oferta gastronómica variada del local, ya que ofrecen mofongo, chillo solo o relleno de mariscos y langosta sola o rellena. Otro de los platos más pedidos son las pechugas rellenas, que vienen en dos versiones.

“Tenemos la pechuga rellena con queso y jamón, y la otra es rellena con queso y churrasco. Ambas se envuelven con bacon y se ofrecen con un acompañante, el cliente puede escoger entre tostones de plátano, de pana, según la temporada, y yuquitas, batatitas o papas fritas”, detalló.

A estos platos se suman ofrecimientos de carnes como churrasco, carne frita, chicharrones de pollo y alitas preparadas de diversas formas.

“Las alitas y las carnes se pueden hacer desde empanadas, con salsa de guayaba o BBQ. Todo lo hacemos a discreción del cliente”, mencionó Guzmán.

Otro de los principales atractivos del local son sus “bebidas creativas” que están llenas de color y un “look tropical”.

“Tenemos todo tipo de cervezas y contamos con unos tragos especiales de la casa, que son el Rainbow, el Chupapi y un frozen de la casa que le decimos el Pama Frozen, que es con una receta echa acá por nosotros. También ofrecemos los mojitos artesanales”, dijo el administrador.

PUBLICIDAD

Así como el menú es variado, el ambiente de Mango’s Tropical Café varía como las olas del mar, ya que en la mañana es un poco más relajado, pero entrada la noche se convierte en un espacio más activo, con música y eventos.

“El ambiente es diverso, por las mañanas tenemos más gente adulta, música salsa y merengue. Por la tarde, es más familiar y, ya más en la noche, es un ambiente más nocturno, más juvenil, tenemos música diversa y un juego de luces muy llamativo”, aseguró el gerente del local, que tiene música en vivo.

Mango’s Tropical Café abre todos los días, excepto los martes. Su horario lunes, miércoles y jueves es de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y de viernes a domingo es de 11:00 a.m. a 12:00 a.m.