La comedia “Qué loca familia” tendrá dos nuevas funciones, anunció la producción de Molusco LLC. Las nuevas funciones serán el sábado, 12 de septiembre a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Santurce y el sábado, 3 de octubre a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz.

“Qué loca familia”, escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, presenta una historia con la cual los asistentes se pueden identificar, ya que además de incluir conflictos familiares, integran temas como el dilema de quedarse en el País o mudarse, la decisión de qué carrera estudiar, el complejo mercado laboral y las diferentes maneras de lidiar con los procesos de duelo, entre otros.

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La obra combina situaciones cotidianas como la sequía, conflictos familiares y los enredos típicos de convivencia que surgen cuando se reúnen diferentes tipos de personalidades en un solo lugar. Además de provocar risas, “Qué loca familia” resalta la importancia de la unión familiar y el apoyo entre éstos, y a su vez, un recordatorio de que ninguna familia es perfecta.

El elenco está compuesto por Jorge “Molusco” Pabón, Ocean Pabón, Paula Pabón, Luis Arroyo, Angie Rivers, Juliana Rivera, Carlos Vega y Naymed Calzada.

Para más información sobre las nuevas funciones de la comedia pueden acceder a www.molusco.com.