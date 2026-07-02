Por tres décadas ininterrumpidas, el Congreso Mundial de la Salsa ha convertido a Puerto Rico en el lugar perfecto para que miles de fanáticos alrededor del mundo no sólo disfruten la música tropical y su son sabroso, sino que también se deleiten del baile, folclor, y los eventos especiales que han nacido por las aportaciones de diversas estrellas del patio.

Y este año, los organizadores del evento celebran su trigésimo aniversario por todo lo alto con “Destino Salsa 2026″, una plataforma cultural que busca conmemorar el evento internacional y enaltecer a la Isla como “La Mecca de la Salsa”.

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“Nosotros vamos a celebrar 30 años, 30 noches y 30 historias hasta el 1 de agosto”, compartió el productor del evento, Elí Irizarry, quien habló con Primera Hora sobre el evento que promete llevar de dos hasta cinco espectáculos cada día en que los bailadores podrán gozar de la sabrosura salsera en tierra borincana.

“La gente podrá bailar salsa, pero será no sólo música, sino con espectáculos en vivo, y ese lujo sólo lo podemos dar en Puerto Rico”, sostuvo el también comunicador sobre la nueva iniciativa que busca convertirla en una nueva apuesta que pudiera influir en el desarrollo creativo y económico del País.

Irizarry también compartió que “Destino Salsa″ contará con más de 80 eventos en distintos puntos de la región metropolitana y el sur de Puerto Rico para celebrar la idiosincrasia boricua y que culminará con el tradicional Congreso Mundial de Salsa 2026, que regresa al Fairmont El San Juan Hotel and Casino, con las presentaciones estelares de Willie Rosario y el Humberto Ramírez Big Band.

“Por los años de los años, Puerto Rico va a ser declarado como un destino de salsa por todo el año. La gente no tiene que esperar a venir al Congreso, ni el Día Nacional de la Zalsa para hacer turismo salsero, porque esta es una iniciativa que estamos tratando de convencer a las dependiencias relacionadas al gobierno para que nos den apoyo este año, o el año próximo, porque nosotros mantendremos la plataforma vigente desde el 1 de julio”, sostuvo el boricua.

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Irizarry también celebra llevar “Destino Salsa” en uno de los momentos más definitivos que ha tenido recientemente la salsa puertorriqueña alrededor del mundo, gracias a las voces de estrellas urbanas como Bad Bunny y Rauw Alejandro; artistas emergentes como Christian Alicea, Luis Figueroa y Merari, así como la vigencia de instituciones como El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Willie Rosario, La India o Victor Manuelle, entre muchos otros.

“El grupo de trabajo de Bad Bunny son unos genios, porque se aprovecharon de algo que ha estado ahí, tanto la música como la convocatoria han estado ahí siempre. Recuerdo que a principios de los 2000, el Congreso Mundial de la Salsa hizo una gira por más de 50 ciudades alrededor del mundo de mano de una empresa de licores y en cada lugar de esos, los bailables eran una locura porque llegaban 2,500 a 3,000 personas, y eran eventos similares a los que hacemos en Puerto Rico, pero hasta en países donde la música no tiene un rol protagónico a veces llegaban hasta 4,000 personas. El gusto por bailar la salsa nunca va a acabar”, manifestó.

“Destino Salsa” también traera de vuelta la “Galería Mundial de la Salsa”, una exhibición que reunirá colecciones de reconocidos museos de Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia, en el centro comercial Plaza Las Américas del 17 de julio al 1 de agosto.

Dicha exposición resaltará el legado de artistas grandes como Tito Rodríguez, Daniel Santos, Héctor Lavoe, Celia Cruz, Kike Lucca, Conde Rodríguez, Aníbal Vázquez, Mike Ramos, Freddy Ríos, Roberto Roena, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Tito Puente, Johnny Pacheco y Jairo Varela con diversas propiedades, parafernalias y hasta trabajo literario.

Para más información y el calendario puede visitar la página de “Destino Salsa” aquí.