La ruta de “El Duelo de La Sociedad” comienza este fin de semana con sus primeros dos fogueos en Canóvanas y Adjuntas, donde cuatro de los seis cantantes participantes se medirán frente al público en una competencia de soneo e improvisación, acompañados en vivo por la orquesta La Sociedad.

El proyecto nace de la agrupación salsera con el propósito de preservar y promover una tradición que por generaciones ha distinguido a grandes intérpretes de la salsa y la música afrocaribeña. Willito Otero, Kayvan Vega, Alexánder López, Erick Robles, Julio López y José Luis De Jesús serán los protagonistas de esta primera edición y llevarán el soneo a distintos escenarios alrededor de la Isla.

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“Siendo Puerto Rico la capital de la salsa, tenemos la misión de mantener vivo el legado de una de las expresiones más auténticas de nuestra cultura: el soneo. Ese arte de improvisar sobre la clave, guapear y probarse ante el público se ha perdido. Necesitamos desarrollar soneros y lograr que ese arte no se quede solo en los estudios de grabación. Hay que acercarlos a la gente, crear espacios en las canciones para que soneen y producir eventos con ese fin. Por eso creamos este proyecto”, estableció Galdy Santiago, productor y director de La Sociedad.

“El Duelo de La Sociedad” contará con seis fogueos y una Gran Final. En cada fogueo, los participantes pondrán a prueba sus destrezas, desarrollarán su capacidad de improvisación y se medirán musicalmente frente al público. Cada evento contará además con la participación en vivo de la orquesta La Sociedad.

Calendario:

19 de septiembre — El vaso rojo, Canóvanas

20 de septiembre — El campo en leña, Adjuntas

26 de septiembre — Esquina Watusi, Santurce

27 de septiembre — Forest Hills Liquor Store, Bayamón

10 de octubre — Casa histórica de la música, Cayey

11 de octubre — El punto sabroso, Cataño

La última parada del recorrido será el 18 de octubre en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el Viejo San Juan, donde se celebrará la Gran Final. Allí, los seis soneros demostrarán quién logra destacarse por su improvisación, dominio escénico, creatividad, métrica y capacidad de conectar con el público. Un panel de jueces y la fanaticada presente definirán ese día al “Sonero del Pueblo”.

La entrada a los seis fogueos será libre de costo. Los boletos para “El Duelo de La Sociedad – Gran Final” están disponibles a través de Ticketera. Los recaudos por concepto de venta de boletos se destinarán como aporte cultural a la Escuela de Bellas Artes de Peñuelas.