El sábado 26 de septiembre, el grupo The Parachutes llegará a El Patio Fusion Lounge en Dorado con un espectáculo que revive la esencia de una de las bandas más relevantes del mundo: Coldplay.

Será una producción llena de color, emoción y grandes éxitos como “Yellow”, “Fix You”, “Clocks”, “The Scientist”, “Viva La Vida”, “Paradise” y muchos más, interpretados con una fidelidad musical y escénica que ha convertido a The Parachutes en uno de los tributos más sobresalientes de Coldplay en Puerto Rico y Estados Unidos.

Será el primer concierto de la gira “Coldplay-The Tribute by The Parachutes”.

The Parachutes es la única banda puertorriqueña que rinde tributo a la reconocida agrupación británica y está compuesta por cuatro músicos boricuas liderados por el cantautor Jean Manuel, quién ha sido parte de Tours Mundiales junto a Franco De Vita, Pedro Capó y Natalia Jimenez, y una carrera de casi 30 años en la música.

Los boletos están disponibles en Pietix.com.