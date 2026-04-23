Puerto Rico lo vuelve a hacer.

El negocio Café Comunión está de celebración tras ser reconocido entre los 100 mejores “coffee shops” de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe por fomentar un espacio donde reina la autenticidad y cuidado genuino en la experiencia degustativa del café.

El espacio fundado en el año 2017 en Santurce por Abner Román y Karla Ly Quiñones, y que luego se expandió a Río Piedras, consiguió el respaldo de expertos de café y profesionales de la industria, así como el apoyo de clientes para ubicarse en la lista que busca servir como un guía para los mejores negocios de café en esas regiones del mundo.

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“Nominaron más de 5,000 negocios y no sabemos si fueron los mismos jueces o los clientes, y ahí comenzó el proceso: te envían un mensaje que te indica que arrancó el proceso de evaluación, que consistió en una votación por internet de los clientes, que compuso el 30%, mientras que la evaluación del panel de expertos consistió en el 70% del proceso”, destacó Roman en entrevista con Primera Hora.

La pareja con la placa que acredita a su proyecto como uno de los mejores 100 de la región. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

La pareja fue sorprendida cuando fueron invitados a una gala que tuvo lugar en San Diego, California, como parte de la centena de empresas galardonadas.

Roldán destacó que llegar al evento fue una experiencia única, dado que ninguno de los nominados sabía en qué lugar se posicionó en la prestigiosa lista previo a la gala, así que allí recibieron la buena noticia durante el evento multitudinario.

“Fueron llamando al ‘coffee shop’ número 100 y de ahí seguían al 99 y 98... y cuando llegaron al 90, los unieron a todos para tomarse foto con una placa, pero cuando llegaron al Top 50 ahí nos llamaron en el puesto número 44″, expuso.

¿Pero qué los ayudó a ubicarse entre las 50 mejores cafeterías?

Quiñones compartió que más allá de celebrar la popularidad y éxito de los negocios, el factor primordial en la evaluación fue cómo cada espacio sirve, conecta y hasta educa a su comunidad a través del café.

“Abner y yo llevamos casi 20 años en la industria juntos y en los últimos años, los ‘coffee shops’ se han convertido en una tendencia, pero estos espacios no sólo se trata de la estética de un lugar, de tener cosas ‘trendy’; es el respeto que le tienen al grano del café, en cómo se exprime, cómo se prepara, la transparencia en el proceso y el producto, y cómo la sirves al consumidor, hasta la consistencia. Todos esos detalles entraron en consideración para la clasificatoria”, expresó la también cofundadora de Aula Escuela de Café, espacio dedicado a instruir en la catación, preparación y hasta cómo servir la bebida.

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Para la pareja, que también se han distinguido por recientemente colaborar en la residencia artística de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, convertirse uno de dos países caribeños incluidos en el listado no solo representa años de esfuerzo y crecimiento, sino que además valida los frutos que se cosechan cuando se cree en la misión de un proyecto.

“No sólo se ha abierto más el concepto del ‘coffee shop’, sino se está popularizando el concepto de ‘café de especialidad’. Un lugar de ‘brunch’ no es necesariamente un ‘coffee shop’ y un ‘coffee shop’ no se tiene de dedicar a hacer ‘brunch’ ”, sostuvo Roldán.

“Sí se puede servir comida, se puede diversificar un poco, expandir la clientela, pero siempre debe haber un respeto por el café. Y ojo, yo amo ir de ‘brunch’, me encanta ir a otros lugares, pero aquí se evaluó el trabajo y la función de la comunidad de un ‘coffee shop’. O sea, un tercer espacio para despejarte y nuestra meta aquí siempre ha sido hacer sentir mejor al cliente que cuando entró, que conecte con quien trabaja en la cocina, que se despegue del diario por unos 15 minutos. Nuestra función es servir consistencia con el grano, consistencia en la hospitalidad, en el espacio, en la música”, agregó.

Quiñones afirmó, por su lado, que el galardón representa que su espacio va más allá que un lugar que provee un producto y un servicio a una población.

“El que conoce a Comunión conoce a Abner y a Karla, conocen a los dueños que están detrás. Y en este momento fundamental donde debemos tener ese orgullo patrio, ese orgullo por nuestro país, poder seguir fomentando la comunidad puertorriqueña en un foro mundial realmente nos llena un montón porque sabemos los nombres de nuestros clientes, ellos nos conocen, conocen a nuestro hijo, a nuestros empleados; no es solo un café de fin de semana, es un café de todos los días, eso es lo que siempre hemos aspirado ser”, resaltó.