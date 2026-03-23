En Puerto Rico, el día no arranca sin una buena taza de café. Esta es la realidad de muchos boricuas que cada día se fajan por llevar la comida a la mesa y mantener un techo seguro.

Y más allá del “boost” que te puede dar esta bebida, tomar café ya es una costumbre arraigada a nuestra cultura, una actividad que más allá de nutrirnos con la energía de echar pa’lante, también sirve como la excusa perfecta para ponerte al día con tus panas, conectar con ese ser querido que tanto amas un ratito antes de salir de tu hogar o, simplemente, organizar tus ideas del día en paz.

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¿Y si queremos elevar ese elixir a su máximo nivel?

Primera Hora habló con Érica Reyes, presidenta de la Escuela de Café y Baristas de Puerto Rico y la primera boricua en recibir el Diploma del Café de la Specialty Coffee Association, para que compartiera las 5 claves para elevar tu taza de café. Esto es lo que compartió con nosotros:

Aprende a prepararlo - No importa si usas una greca, una media, una cafetera eléctrica o una máquina de espresso, Reyes afirma que es esencial que domines el método que usarás para hacer café. “Lee las instrucciones y aprende cuáles son los pasos a seguir para colar una buena taza de café en ese método en particular, porque no todos los métodos se manejan igual ni todos te darán las mismas características del café”, sostuvo. Cuida la proporción de café y agua - Para la especialista puertorriqueña, encontrar el balance adecuado de agua y café es fundamental para tener un café delicioso. “Si echas mucha agua y poquito café, ya tú sabes que el café va a ser débil, aguado y sin cuerpo, pero si echas demasiado café para el agua que estás utilizando probablemente tengas una taza demasiado desproporcionada, sobreamarga”, explicó. ¿Y cuánto debería ser la medida idónea? Aunque Reyes sostiene que usa balanzas para hallar el balance perfecto, la proporción promedio para colar ese café son dos cucharadas de grano molido por cada seis onzas de agua. Cuida la molienda del café - Para preparar esa rica tacita de café es importante evaluar la molienda, es decir, la forma y textura del grano antes de colarlo. “Hay moliendas gruesas, moliendas medias y moliendas finas, y en las instrucciones que tienes para colar ese café te dicen cómo debe estar molido el mismo”, destacó. Si tienes una molienda gruesa es recomendable usar prensa francesa o preparar un “cold brew”. Si la misma es media puedes filtrarlo con un Chemex (cafetera por goteo) o una cafetera eléctrica tradicional. Mientras que la molienda fina, en la que la textura del café parece la de sal de mesa, es ideal para máquinas espresso o la greca. Usa el agua correcta - Reyes indicó que, aunque la molienda es importante para hacer café, saber el tipo de agua que usarás para colarlo es imprescindible. “El 98% de la bebida es agua, así que es importante que uses agua limpia, filtrada, que no sea destilada”, expresó. En cuanto a la temperatura del agua, la también barista exhortó a que el mismo llegue a 200 grados Fahrenheit, “que no hierva, que esté a punto de ebullición, pero que no sea sumamente caliente porque te puede quemar la partícula de café”, apuntaló. Cuida el tiempo - Volviendo al primer punto, Reyes afirmó que preparar la mejor taza de café requiere medir el tiempo adecuado, según el metodo de preparación utilizado. “Dejarlo menos tiempo, o demasiado tiempo, puede provocar tazas muy débiles, rancias, insípidas, o hasta tazas sobreamargas, astringentes, demasiado complejas para el gusto que busques”, acotó.

Reyes compartió una ñapita: lo más importante de todo es definir tu gusto. “No necesariamente lo que te guste a ti pueda representar una taza de calidad para otra persona”, indicó la también dueña de Café Cola’o. “Al final, prueba el café, tantea, porque todo dependerá de lo que te guste a ti”, expresó.