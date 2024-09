El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) anunciaron que la quinta edición de “Al son de Maelo” se llevará a cabo el domingo, 6 de octubre, desde las 10:00 a.m. en las instalaciones del MAC en Santurce.

El esperado evento incluye una variada programación para toda la familia con música, recorridos guiados, exhibiciones, talleres y mercado de artesanías. Esta es la tercera ocasión que el ICP celebra el evento en colaboración con el MAC.

“Nos enorgullece llevarle nuevamente al pueblo este festival en homenaje a nuestro Ismael Rivera, una figura icónica de la música puertorriqueña y caribeña, que ha influenciado a artistas de todo el mundo. Este año, ‘Al son de Maelo’ no solo celebra su legado musical, sino que también expone nuestra herencia afrodescendiente y la unión de la comunidad de Santurce en un evento lleno de alegría y cultura. Invitamos a todas las personas a disfrutar de esta experiencia única en el Museo de Arte Contemporáneo y a redescubrir la Casa Museo Ismael Rivera, un tesoro cultural que cuenta la vida del Sonero Mayor a través de fotos y memorabilia”, expresó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz.

“Al son de Maelo” es un evento que anualmente celebra el legado de Ismael “Maelo” Rivera, una de las figuras más icónicas de la música afrocaribeña y uno de los cantantes más queridos de Santurce. Los asistentes podrán disfrutar cómo se mantiene viva la tradición soneadora de Puerto Rico y la influencia perdurable de Maelo en la música local e internacional. Durante todo el día, una vibrante programación musical complementará actividades artísticas y educativas para el disfrute de todos los públicos.

Por su parte, la directora ejecutiva y curadora en jefe del MAC, Marianne Ramírez Aponte, resaltó que, “el festival no solo celebra el inmenso legado de Ismael Rivera, sino que reafirma el poder de la música como vehículo de identidad y orgullo. Este año, música y fotografía se entrelazan en una nueva exhibición que hemos desarrollado en colaboración con la Casa Museo Ismael Rivera y Tiznando el País, fortaleciendo ese vínculo con las diásporas puertorriqueñas y latinoamericanas pues Maelo es nuestro y del mundo también. A través de la creación artística y la educación comunitaria, seguimos preservando y reimaginando nuestra cultura, mientras allanamos el camino a las nuevas generaciones que reinterpretan esa rica tradición.”

Las actividades comienzan desde las 10:00 a.m. en el patio exterior del MAC con un mercado de artesanos afiliados al ICP. A partir de las 11:00 a.m., el público podrá visitar la Casa Museo Ismael Rivera con transportación gratuita desde el MAC. Allí apreciarán la nueva exhibición bajo el título “The Afterlives of Ismael Rivera” del artista puertorriqueño radicado en la diáspora Christopher López, que muestra una selección de imágenes representativas de algunas de sus canciones. Esta nueva exhibición, que también se despliega en el MAC, es una colaboración entre la Fundación Ismael Rivera y el MAC y ha sido organizada por Abdiel Segarra Ríos, Curador Asociado del Museo.

La programación de esta quinta edición incluirá varios talleres como “Creando banderas con cuentas: Arte y cultura en cada perla” a cargo de la artista Joudy Santaliz que dará inicio a las 11:00 a.m. En este taller se diseñará y confeccionarán banderas utilizando cuentas y luego se conversará sobre el significado cultural y simbólico de la bandera y su importancia. Asimismo, a las 12:00 p.m. se llevará a cabo un taller de serigrafía por Oscar Meléndez en el patio interior del museo. A la 1:00 p.m., Maelo Flash Day propone diseños para tatuajes por el artista Osto. Los asistentes podrán tomar clases de salsa con la instructora Maidellisse Rivera, a partir de las 2:00 p.m. En estas sesiones, se ofrecerán pasos básicos y avanzados del baile. Además, el público asistente podrá disfrutar. A lo largo del día de las nuevas exhibiciones que se presentan en el MAC: The Afterlives of Ismael Rivera y Sunlight on the Sea Floor.

Los espectáculos musicales comienzan a la 1:30 p.m. en la tarima principal con la presentación de Tanisha Galarza. Luego a las 3:00 p.m. llega La Orquesta Son Divas con su espectáculo artístico. Esta es la primera y única orquesta completamente femenina de Puerto Rico, integrada por 13 féminas profesionales. A las 4:00 p.m. le sigue el espectáculo musical de la Orquesta El Macabeo. La fiesta continúa con la fusión de diferentes ritmos latinos de BLB, los Bravitos de la Plena llegan a las 5:30 p.m. El evento culminará con la música tropical de la Orquesta oficial de Al son de Maelo, dirigida por Carlitos García.

“Agradecemos infinitamente al Instituto de Cultura Puertorriqueña por procurar mantener vivo el legado de uno de los hijos más queridos de Santurce, Ismael Rivera, a través de Al Son de Maelo, un evento único que entrelaza la música y las artes. Además agradecemos al Museo de Arte Contemporáneo por acoger y gestar este evento multidisciplinario por tercer año consecutivo. Les invitamos a visitar la Casa Museo Ismael Rivera y disfrutar de los recorridos que se llevarán acabo durante el evento. Este museo es un espacio dedicado a preservar y celebrar el legado de Ismael, nuestro querido ‘Sonero Mayor’. Aquí podrán conocer más sobre su vida, su música y su impacto en la cultura afrocaribeña”, explicó Windy Cosme, miembro de la junta de la Fundación Ismael Rivera.

Ismael “Maelo” Rivera realizó una importante contribución para la difusión de los ritmos de la bomba y la plena, y fue uno de los primeros abanderados del movimiento salsero. Su valioso legado en la salsa le ganó el título de El Sonero Mayor. Entre las canciones más reconocidas del intérprete se encuentran “El incomprendido”, “Caras lindas”, “El bombón de Elena”, “Dime por qué”, “Perfume de rosas”, “El negro bembón” y “Quítate de la vía Perico”, entre muchas otras.

Se exhorta a las personas que asistan al evento a que lleven sus sillas y sombrillas para mayor comodidad. Para más detalles sobre esta y otras actividades del ICP puede entrar a CulturalPR.com.