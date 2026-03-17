La ciudad amurallada se llenó de magia, desafíos a la física, mucho humor y solidaridad por las artes en su estado más democrático.

El Circo Fest se escenificó el sábado y domingo en el Viejo San Juan con una undécima edición llena de espectáculos, intervenciones artísticas y talleres educativos en los predios del Cuartel de Ballajá.

Familias y turistas se dieron cita desde horas de la mañana para ser espectadores de los más de 30 espectáculos que se estuvieron dando en nueve puntos de la histórica edificación de la ciudad capitalina, donde las artes escénicas, los deportes extremos, y hasta la literatura tomaron protagonismo.

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En la Plaza San José, mientras la gente se encontraba en la espera de las presentaciones, algunos aprovechaban el tiempo libre para conseguir sus refrigerios, mientras que otros acompañaban a sus hijos para buscar sus figuras de globo de los payasos que se encontraban en cada esquina.

Uno de los bufones que dijo presente fue el payaso Finito, quien estuvo bastante ocupado con los visitantes, entablando conversaciones por el evento producido por ACirc, entregando el mapa de la actividad, hasta entreteniendo a los niños. Una de las pequeñas que se acercó fue Luna, a quien Finito dijo que tiene un “nombre de princesa”, y le empezó a preparar un perrito azul.

Pero el perrito se explotó, por lo que prefirió prepararle una florecita de pétalos rojo y tallo azul, lo que Luna expresó suma satisfacción y hasta se llegó a retratar con el payaso.

En cuanto a los espectáculos, uno de los que llamó la atención fue el grupo español, francés e italiano Alta Gama, que conquistaron a grandes y chicos con sus malabares en bicicleta desde la Plaza del Totem Telúrico. Otros llegaron al mismo Cuartel Ballajá, donde la acróbata Janeilys Hernández hipnotizó a la audiencia con sus antorchas, al igual que sus trucos con las cintas aéreas que desafiaron las leyes de gravedad.

“Yo vine aquí porque me gusta apoyar a los artistas desde la calle, y hasta darle algo a cambio en su sombreros, debemos apoyar todos quienes se atreven a vivir de su creatividad”, expresó una voluntaria del Circo Fest luego del espectáculo de acrobacia.

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Arranca la “minigira”

El Circo Fest no se queda en la capital, ya que el evento arranca esta semana una gira por distintos pueblos de la Isla.

La gira del evento de ACirc, que trata de una iniciativa de la asociación para impactar diversos municipios con el arte circense, arranca el martes 17 de marzo con un taller intensivo en Culebra, que será libre de costo y dirigida para la comunidad estudiantil.

Además, el Festival se extenderá a varios municipios con un espectáculo tipo varieté a cargo de las compañías internacionales invitadas.

Hasta el momento, el Circo Fest tendrá shows en Culebra el próximo 18 de marzo, a las 6:00 de la tarde; en Dorado el 21 de marzo, a las 7:00 de la noche; y el gran cierre del festival tendrá lugar en Barceloneta, el 22 de marzo, desde las 6:00 de la tarde.

El lunes se anunció que a estas fechas se suma la del viernes, 20 de marzo, a las 7:00 p.m., en la plaza pública Santiago R. Palmer de Caguas, donde el público podrá disfrutar de una noche vibrante.

“Sostener un proyecto cultural independiente por once años no es tarea fácil, pero el respaldo del público nos impulsa a seguir. Circo Fest impacta a miles de familias cada año y reafirma el poder del arte para transformar espacios y comunidades”, expresó Maximiliano Rivas, director ejecutivo y miembro fundador de ACirc, en un comunicado de prensa.

Todas las actividades del Circo Fest 2026 son libres de costo. Como es tradición en el arte de calle, al finalizar cada presentación las compañías pasan el sombrero para recibir aportaciones voluntarias del público.

Quienes deseen colaborar con la Asociación ACirc, lo pueden hacer a través de ATH Móvil al (787) 210-8427, o enviando un cheque a nombre de la Asociación ACirc Corp., en concepto: donativo Circo Fest 2026, a la dirección postal: PO Box 9022573, SJ, PR, 00902-2573.