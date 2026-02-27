¡Están de celebración!

La Asociación ACirc anunció que vuelven en grande con la edición número 11 de Circo Fest, el Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico, que arranca del 12 al 22 de marzo, comenzando en el Viejo San Juan, y culminando con su “mini gira” en cuatro municipios de la Isla.

La organización sin fines de lucro informó que esperan la participación de 25 compañías nacionales de toda la Isla, así como ocho compañías internacionales provenientes de Argentina, Alemania, España, Francia e Italia, presentando disciplinas como cuerda floja, bicicleta acrobática, acrobacia aérea, acroportes, clown, “Cyr Wheel”, parada de manos, monociclo, y malabares tanto en la ciudad amurallada, como otros rincones de Borinquen.

“Celebrar once ediciones es una confirmación de que el arte de calle en Puerto Rico sigue creciendo. Circo Fest es un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute colectivo. Apostamos a que el arte en espacios públicos continúe siendo accesible para todas las familias”, expresó Maite Rivera Carbonell, directora artística y fundadora de ACirc, en declaraciones escritas.

Diversión en el Viejo San Juan

En cuanto al Viejo San Juan, las presentaciones principales se llevarán a cabo el sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Barrio Ballajá, donde decenas de artistas se activarán en múltiples espacios culturales y plazas públicas de la capital.

Ambos días iniciarán con la tradicional comparsa desde el Museo de San Juan, protagonizada por los integrantes de todas las compañías participantes y del público asistente.

Como todos los años, las compañías locales participarán por el Premio del Jurado y el Premio del Público, que incluyen un incentivo económico y una residencia artística en el Centro Cultural El Bastión para las compañías ganadoras

La entrega de premios se realizará el domingo 15 de marzo a partir de las 6:00 pm como parte del gran cierre con su Show de Varieté, en la Plaza del Quinto Centenario.

Espacio para educar

Con el fin de seguir fomentando conocimiento y crecimiento cultural, la Asociación ACirc también regresa con talleres especializados el 12 y 13 de marzo, libres de costo, que serán dirigidos para los artistas locales.

Según el organismo, estos esfuerzos aspiran a beneficiar a más de 90 artistas.

En cuanto a la “mini gira”, que se trata de una iniciativa de la asociación para impactar a un municipio con el arte circense, ACirc anunció que esta edición contará con un taller intensivo en Culebra el próximo 17 de marzo, que será libre de costo y dirigida para la comunidad estudiantil.

Además, el Festival se extenderá a varios municipios con un espectáculo tipo varieté a cargo de las compañías internacionales invitadas.

Hasta el momento, el Circo Fest llegará a Culebra el próximo 18 de marzo, a las 6:00 de la tarde, Dorado para el 21 de marzo, a las 7:00 de la noche, y el gran cierre del festival tendrá lugar en Barceloneta, el 22 de marzo, desde las 6:00 de la tarde.

No obstante, el festival también tendrá otra aparición en un municipio que está aún por confirmar el 20 de marzo, a las 7:00 de la noche.

“Sostener un proyecto cultural independiente por once años no es tarea fácil, pero el respaldo del público nos impulsa a seguir. Circo Fest impacta a miles de familias cada año y reafirma el poder del arte para transformar espacios y comunidades”, expresó Maximiliano Rivas, director ejecutivo y miembro fundador de ACirc, en un comunicado de prensa.

Todas las actividades del Circo Fest 2026 son libres de costo. Como es tradición en el arte de calle, al finalizar cada presentación las compañías pasarán el sombrero para recibir aportaciones voluntarias del público.

Quienes deseen colaborar con la Asociación ACirc, lo pueden hacer a través de ATH Móvil al (787) 210-8427, o enviando un cheque a nombre de la Asociación ACirc Corp., en concepto: donativo Circo Fest 2026, a la dirección postal: PO Box 9022573, SJ, PR, 00902-2573.